Wright: Ingresos del petróleo venezolano se depositarán en el Tesoro sin pasar por Catar

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 27 feb (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este viernes que los ingresos procedentes del petróleo de Venezuela se depositarán directamente en el Departamento del Tesoro de EE.UU. y ya no pasarán por una cuenta en Catar, como se hizo inicialmente.

Wright, que lo confirmó hoy durante una visita a la ciudad de Corpus Christi (Texas), había adelantado en una entrevista con la cadena NBC News hace dos semanas que el Tesoro dejaría de usar una cuenta abierta en Catar, que estuvo controlada por el Gobierno estadounidense en todo momento, para ingresar los fondos y luego enviarlos desde allí a Venezuela.

Tras la captura de Nicolás Maduro, la Administración del presidente Donald Trump tomó el control de las ventas del crudo venezolano, que ya superan los mil millones de dólares y podrían duplicarse en los próximos meses, según los datos ofrecidos por Wright.

Hasta el momento, el petróleo se ha destinado a refinerías estadounidenses y europeas, dijo el secretario a la citada televisión.

Estados Unidos depositó los 500 millones de dólares de las ventas iniciales de petróleo en la cuenta de Catar antes de transferir los fondos a Venezuela.

Washington ha dicho que controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo indefinido, por lo que los mecanismos para manejar los fondos obtenidos por la venta del crudo se ha convertido en un tema de interés público.

Los demócratas en el Congreso han cuestionado la transparencia sobre el acuerdo. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el congresista, Adam Schiff, presentaron el pasado 11 de febrero un proyecto de ley que ordenaría a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) investigar el manejo que la Administración Trump ha dado a las ganancias procedentes de la venta de millones de barriles de petróleo venezolano.

Wright estuvo en Venezuela a mediados de febrero , donde se reunió con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, con la intención de impulsar un «histórico» acuerdo energético a largo plazo. EFE

