Xi tiende la mano a Seúl durante la primera visita de un presidente surcoreano en 6 años

Pekín, 5 ene (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, pidió este lunes a Corea del Sur «resolver adecuadamente las diferencias mediante el diálogo y la consulta» durante sus conversaciones en Pekín con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en una reunión centrada también en la cooperación bilateral y la coordinación regional.

Xi afirmó que China y Corea del Sur, como «amigos y vecinos», deben «visitarse con mayor frecuencia, mantener intercambios regulares y reforzar la comunicación», y subrayó que Pekín «siempre ha situado las relaciones con Corea del Sur en una posición importante» dentro de su diplomacia de vecindad, informó hoy la agencia oficial Xinhua.

El mandatario chino, cuyo país es uno de los escasos aliados del régimen norcoreano, señaló que ambas partes deben «aferrarse firmemente a la dirección de la cooperación amistosa» y avanzar la asociación estratégica cooperativa «por una senda sana».

Lee es el primer líder surcoreano que visita China en los últimos seis años, una etapa en la que los dos países han tenido frecuentes fricciones políticas y comerciales.

En ese contexto, el presidente chino defendió «respetar los respectivos caminos de desarrollo» y gestionar las diferencias a través del diálogo, al tiempo que llamó a «oponerse conjuntamente al proteccionismo» y a «practicar un multilateralismo genuino».

Xi también destacó la relevancia de reforzar la cooperación económica y la coordinación de políticas, y aludió a las oportunidades derivadas del próximo plan Quinquenal chino para ampliar la colaboración en ámbitos como la innovación y las cadenas industriales.

Por su parte, Lee declaró que Corea del Sur «se adhiere firmemente al principio de ‘una sola China'» y expresó la voluntad de su Gobierno de utilizar esta visita como una oportunidad para «consolidar el impulso de la recuperación integral y el desarrollo» de las relaciones bilaterales, de acuerdo a Xinhua.

El presidente surcoreano afirmó además que las relaciones entre Seúl y Pekín han producido «resultados fructíferos» desde el establecimiento de vínculos diplomáticos y mostró su disposición a reforzar la coordinación multilateral con China.

Tras las conversaciones, ambos jefes de Estado presenciaron la firma de 15 documentos de cooperación en ámbitos como la innovación científica y tecnológica, la protección medioambiental, el transporte y el comercio.

La reunión fue el acto central de la visita de Estado de Lee a China, la primera de un presidente surcoreano al país en seis años, apenas dos meses después de un encuentro inicial entre ambos en Corea del Sur con motivo de la cumbre de la APEC.

Además, la estancia de Lee tiene lugar en un momento de renovadas tensiones en la península coreana y coincide asimismo con los esfuerzos de Seúl por relanzar los vínculos con Pekín y reactivar el diálogo regional, en un contexto marcado por la evolución del entorno estratégico en Asia nororiental.

Así, este acercamiento bilateral se produce a la vez que las relaciones entre China y Japón atraviesan uno de sus momentos más bajos a cuenta de unas declaraciones de la primera ministra nipona sobre Taiwán a las que el gigante asiático respondió con represalias económicas en varios sectores. EFE

