Yandel, Kenia Os y Evaluna Montaner destacan en la nueva música latina de la semana

Miami (EE.UU.), 23 ene (EFE).- El dueto del puertorriqueño Yandel con la banda mexicana Latin Mafia, el último éxito pop de la mexicana Kenia Os y el regreso en solitario de la venezolana Evaluna Montaner destacan en los estrenos semanales de la música latina.

También resaltan las nuevas producciones de dos exponentes emergentes de la música regional mexicana, Oscar Ortiz y Mariángela, así como la brasileña Giulia Be, quien presenta un proyecto trilingüe en portugués, inglés y español.

Yandel, entre reguetón y sinfónico

El reguetonero Yandel, quien realiza su gira de música sinfónica, lanzó su nuevo álbum de estudio ‘INFINITO’, del que promociona su nuevo sencillo ‘Cómo es que se hace’ con la banda mexicana Latin Mafia, con un video musical grabado en Las Vegas durante la semana de Grammy Latino 2025.

Kenia Os y su joven pop nostálgico

Una de las exponentes del pop mexicano actual, Kenia Os, difundió ‘UNA Y OTRA VEZ’, segundo sencillo de su próximo álbum ‘K de Karma’ y «que celebra la esencia del pop de los años 2000 a través de una emotiva carta de amor». La cantante anunció una fiesta para oír el disco el 19 de marzo en el Palacio de los Deportes de México.

Evaluna Montaner vuelve «protegida» en solitario

Hija de Ricardo Montaner y esposa del colombiano Camilo, Evaluna regresó esta semana con su primer sencillo en solitario en casi cuatro años, ‘Rollitos de papel’, una balada de «delicados versos» sobre la conexión con personas cercanas que presenta como un «mantra perfecto para quienes celebran el privilegio de sentirse protegidos».

El silencio de Oscar Ortiz habla

Oscar Ortiz, figura emergente de la música regional mexicana, lanza este viernes su álbum ‘SILENCIO HABLA’, con un género que él define como «cumbia serreño» y el sencillo ‘ESCONDIDAS’ junto a Gabito Ballesteros, en una mezcla de géneros como cumbia y pop. El disco también incluye el tema ‘Y SI TE VAS’, con Carín León.

La fronteriza Mariángela mezcla pop y norteño

La también mexicana Mariángela estrena este viernes una mezcla de pop y música norteña, ‘Cuando una mujer’, cuarto sencillo de su actual etapa en la que conecta con sus raíces fronterizas. En el nuevo tema, la artista explora la fuerza de una mujer que, en medio de un duelo amoroso, se escoge a sí misma por encima de un hombre.

La brasileña Giulia Be amplía sus horizontes

La cantante brasileña Giulia Be lanza ‘Antes que você vá’, balada pop de su próximo álbum trilingüe, que tendrá temas en portugués, español e inglés para acercarse al público en Hispanoamérica y Estados Unidos. La artista muestra en su video las etapas de una relación amorosa, desde la felicidad hasta «el desgarrador» final. EFE

