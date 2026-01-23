YPF y Pluspetrol acuerdan intercambio de activos para desarrollar Vaca Muerta

2 minutos

Buenos Aires, 23 ene (EFE).- La estatal YPF y la petrolera Pluspetrol, ambas argentinas, firmaron un acuerdo de intercambio de activos mediante el cual ambas compañías avanzarán en el desarrollo de áreas clave en la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

Según lo comunicado por la petrolera estatal, el acuerdo establece que Pluspetrol se integrará como accionista de Vaca Muerta Inversiones, una sociedad controlada por YPF que tiene participación en los bloques La Escalonada y Rincón de Ceniza.

Por su parte, YPF adquirirá la participación de Pluspetrol en los bloques Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, tres áreas estratégicas para el desarrollo del proyecto Argentina LNG, el plan de exportación de gas natural licuado que la compañía estatal ha descripto como «uno de los pilares del crecimiento futuro de la compañía y de la generación de exportaciones energéticas para el país».

La firma del acuerdo se produce en el contexto de una estrategia por la que YPF busca desprenderse de activos en áreas maduras para concentrar sus esfuerzos en los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Como parte de esa estrategia, YPF firmó en noviembre un acuerdo por el que cede a la empresa Terra Ignis, propiedad de la provincia de Tierra del Fuego, siete áreas de hidrocarburos convencionales en ese distrito del extremo sur de Argentina.

Vaca Muerta, con epicentro en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo.

La colosal formación, que comenzó a ser explorada por la petrolera argentina YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 50.000 millones de dólares para su desarrollo. EFE

fpe/ajs