Yvett Merino, la productora oscarizada que abandera la identidad latina en ‘Zootrópolis 2’

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 3 mar (EFE).- Detrás de mundos como los de la nominada al Óscar ‘Zootrópolis 2’ o el del fenómeno cultural de ‘Encanto’, la productora Yvett Merino se ha consolidado como la arquitecta de historias donde la comunidad latina halla un espejo en el que reflejarse.

«La idea de que las diferencias no son lo que nos separa, sino lo que nos hace más fuertes es una parte importante del mensaje de la película», indica la productora de raíces mexicanas en una entrevista con EFE.

El ascenso de Merino a uno de los estudios de animación más importantes de Hollywood nace del éxito de títulos capaces de transformar la representación cultural en un hito taquillero.

Ese es el caso de ‘Zootrópolis 2’, un proyecto que precede a un legado de títulos como ‘Encanto’, la primera cinta que la convirtió en la primera mujer latina en ganar el Óscar a mejor película de animación.

Con su estreno en la plataforma digital Disney+ a partir del próximo 11 de marzo, las aventuras de Judy Hopps y Nick Wilde se ha convertido en el estreno más taquillero de 2025 en Estados Unidos, superando a ‘Una película de Minecraft’, con 424,2 millones de dólares en taquilla estadounidense y otros 185 millones en el resto el mundo.

«Esta película realmente conmueve a todo el mundo y diferentes personas se conectan con estos personajes. Todo se reduce a los personajes y a cuánto conectamos con ellos», afirma la productora.

La masa latina impulsa el contenido en línea

El respaldo de esta audiencia se consolida con los hispanos en EE.UU., la mayor masa de consumidores de entretenimiento del mundo.

Los latinos superan a cualquier otro grupo demográfico en la asistencia al cine y en el tiempo de uso de plataformas de contenido en línea o ‘streaming’, según datos de la consultora Nielsen.

«Nos encanta que la comunidad latina sea tan grande y robusta, y que realmente se sumerjan en nuestras películas y conecten con ellas», indica Merino al respecto.

«Siempre es importante hacer películas que reflejen el mundo en el que vivimos, y por eso siempre queremos asegurarnos de que nuestros mundos lo reflejen», añade.

De ahí la importancia de comprender una historia y estudiar cómo representarla: «Parte de la razón por la que me gusta hacer lo que hacemos no es solo cine, sino también educación. Y nos educamos cada vez que nos adentramos en un mundo nuevo», explica por su parte a EFE el director de la película, Byron Howard.

«Es importante para nosotros aprender y la curiosidad que existe en el estudio, no solo por parte nuestra, sino también por parte de los artistas, que realmente quieren profundizar en la investigación es algo que me encanta del estudio porque nos importa», insiste Merino.

Un mensaje más allá del reino animal

La misma historia de ‘Zootrópolis 2’ aborda temas como la convivencia entre especies, así como sus diferencias, una reflexión que se puede trasladar a las tensiones y desafíos del mundo actual.

«Nick y Judy luchan con sus propias diferencias. Los reptiles del mundo de Zootrópolis lo han pasado muy mal en los últimos cien años. Y honestamente, la idea de que las diferencias no son lo que nos separa, sino lo que nos hace más fuertes es una parte importante del mensaje de la película», indica Howard.

«Lo que me gusta de ‘Zootrópolis’ es que nunca intentamos cerrar el capítulo con un bonito lazo y decir que todo va a estar bien. Es un viaje muy difícil, pero creo que el hecho de que nos tengamos el uno al otro para superarlo y el hecho de que cuando las cosas intenten separarnos, podamos aferrarnos un poco más, hará que el viaje sea más fácil», sentencia. EFE

