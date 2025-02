Zago: «Es solo cuestión de tiempo para que Miguel Terceros pueda jugar junto a Neymar»

La Paz, 15 feb (EFE).- El entrenador brasileño Antonio Carlos Zago elogió al internacional Miguel Terceros, a quien consideró la «base» de la selección de fútbol de Bolivia y también señaló que «es solo cuestión de tiempo» para que el centrocampista pueda jugar junto al delantero Neymar en el Santos, su actual equipo.

En una entrevista con EFE, el brasileño, que ahora dirige al club The Strongest de La Paz, señaló que Terceros ya podría haber jugado desde el año pasado en el equipo principal del Santos, pero el Peixe «tenía un entrenador que no le gustaba mucho los jóvenes, así que no tuvo muchas oportunidades».

«Yo veo a Miguel como uno de los mejores jugadores que hay en Bolivia, uno de los mejores jugadores bolivianos que tenemos en el fútbol internacional, así que pienso que es sólo cuestión de tiempo para que pueda jugar junto con Neymar también», aseguró.

Zago, que dirigió a Terceros en su paso por la Verde, sostuvo que le gusta su forma de juego y su profesionalidad, y consideró «que es la base de la selección hoy».

Terceros empezó jugando en el Santos sub20 y ha tenido algunas participaciones con el equipo mayor, al que retornó este año el brasileño Neymar.

El jugador de 20 años, apodado Miguelito, conquistó a la hinchada de la Verde con los cuatro goles anotados ante Venezuela, Chile, Colombia y Paraguay en lo que va de las eliminatorias del Mundial 2026.

Zago asumió como nuevo entrenador de The Strongest a principios del año en reemplazo del español Ismael Rescalvo, y tiene el reto de lograr el título en la liga local y avanzar en la copa Libertadores, en la que el tigre se enfrentará al Bahía brasileño el 18 y 25 de febrero, en la fase 2 del torneo continental.

La llegada de Zago a The Strongest marca su retorno al fútbol boliviano, donde estuvo al frente del Bolívar entre 2021 y 2022 y de la Verde en dos partidos de las eliminatorias del Mundial 2026 y en la Copa América disputada en Estados Unidos el año pasado, en la que Bolivia quedó fuera en la fase de grupos.

Para el brasileño, la selección que dirige ahora el boliviano Óscar Villegas es «prácticamente» la base que tuvo él, con una mayoría de jugadores jóvenes, dando paso al anhelado recambio generacional que la hinchada reclamó durante años.

«Cuando llegué ahí en la selección teníamos un promedio de edad de 27 años, hemos trabajado, hemos bajado un poco a 25 o 24 años, así que fue prácticamente el inicio de lo que están construyendo hoy en la selección», señaló.

El estratega también se ratificó como «hincha de Bolivia» y expresó su deseo de que «todo vaya bien, que la selección pueda pelear por un cupo» para estar en el próximo mundial.

A su juicio, «es un plus» el que se decidiera mover la sede del estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros de altitud, a los más de 4.000 metros del Municipal de El Alto, el ‘Titán de Villa Ingenio’.

«Se juega donde se vive, yo siempre hablé esto. Espero que no sólo la selección, sino también nosotros podamos sacar algo más de los partidos que tenemos aquí en La Paz», agregó.

El brasileño defendió que su trabajo con la Verde «fue pensando en las eliminatorias» y consideró que tal vez necesitó un poco más de tiempo al frente del equipo nacional.

«Infelizmente esto no fue posible, pero quizá un día podemos volver ahí a dirigir la selección también, que sería bueno no sólo para mí, sino para terminar mi trabajo también en la selección boliviana», añadió. EFE

