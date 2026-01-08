Zalando cerrará su centro logístico en la ciudad alemana de Erfurt con 2.700 empleados

Berlín, 8 ene (EFE).- La tienda de moda por internet Zalando anunció este jueves que en el curso de una reestructuración de sus redes logísticas cerrará su centro en Erfurt (Alemania) con 2.700 empleados de aquí a septiembre y no prolongará los contratos con tres emplazamientos gestionados por terceros fuera del país centroeuropeo.

«En los últimos meses hemos revisado a fondo nuestra red de logística europea y hemos desarrollado un plan para ajustar a nuestras necesidades las capacidades logísticas de la red conjunta de Zalando y ABOUT YOU y obtener seguridad de cara al futuro», comunicó la empresa con sede en Berlín, una de las mayores de su sector en Europa.

«Por eso hemos tomado la decisión difícil, pero necesaria, de cerrar nuestro centro logístico en Erfurt hasta finales de septiembre de 2026. Además no vamos a renovar los contratos para tres emplazamientos fuera de Alemania que gestionan proveedores externos para Zalando y ABOUT YOU», agregó.

Tras estos ajustes, Zalando seguirá contando con una red de 14 centros logísticos en siete países.

La reestructuración permitirá cumplir el objetivo a medio plazo de un crecimiento anual medio de entre el 5 y el 10 %, según la empresa.

En cuanto a los empleados afectados por el cierre del centro de Erfurt -donde se encontraba el mayor centro propio en Alemania- Zalando les ofreció un «diálogo abierto» y dijo que negociará con los representantes sindicales un plan de compensación para los trabajadores.

Zalando se fusionó el año pasado con su rival ABOUT YOU, por lo que desde entonces algunas estructuras estaban duplicadas.

Según su página web, la compañía cuenta en estos momentos con 6.000 empleados en Alemania y con centros logísticos en países como Polonia, Francia o España. EFE

