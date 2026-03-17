Zapatero dice a EE.UU. que si quiere estabilidad para Venezuela debe ayudar en la economía

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Caracas, 17 mar (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo este martes a Estados Unidos que si quiere ver a Venezuela estable debe ayudar en la economía, que ha enfrentado años de crisis y sanciones, principalmente impuestas por Washington.

«Si quieren a esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía, y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos, que ayude (…) y qué mejor recuerdo te dejan en la vida que haber contribuido a la paz, la paz es la tarea», dijo Rodríguez Zapatero a la prensa, tras una reunión en Caracas con la comisión parlamentaria que vela por el cumplimiento de la ley de amnistía.

El llamado del expresidente español ocurre en momentos en que Estados Unidos y Venezuela han restablecido sus relaciones diplomáticas después de siete años de ruptura, marcados por grandes diferencias ideológicas y sanciones.

Los acercamientos entre ambos países se dieron luego de que tropas estadounidenses capturaran en enero a Nicolás Maduro, en un ataque militar en Caracas, que terminó por dejar a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria encargada.

Desde entonces, Rodríguez ha negociado con Washington en áreas como el petróleo y el oro, y abordado otros asuntos como el narcotráfico y la migración, a la vez que demanda la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York.

Rodríguez Zapatero llegó a Venezuela para participar en esta reunión con la comisión de amnistía, luego de que el pasado mes también fuese invitado a un encuentro con el Programa de Convivencia y Paz del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez que impulsa un diálogo político con diferentes sectores de la sociedad civil.

El expresidente español ha alabado la gestión de Rodríguez y celebra que se reconozcan «errores», así como la aprobación de una ley de amnistía para presos políticos desde 1999 -fecha en que llegó el chavismo al poder- hasta la actualidad, aunque la normativa especifica 13 hechos en 13 años distintos. EFE

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