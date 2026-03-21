Zarpan los dos últimos barcos del convoy de México hacia Cuba con ayuda humanitaria

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Isla Mujeres (México), 21 mar (EFE).- Los últimos dos veleros de la delegación mexicana del convoy Nuestra América zarparon este sábado de Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del embargo impuesto por Estados Unidos.

Los activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años, tenían programada su partida inicialmente durante la tarde del viernes, pero tuvieron que aplazarla debido a las condiciones metereológicas adversas.

Aunque las fuertes rachas de viento se mantienen en la zona, una ligera disminución durante las primeras horas del día permitió que las dos embarcaciones pudieran iniciar la travesía desde Puerto Manglares, en lo que se conoce como el puerto de abrigo, y donde permanecieron los veleros para los preparativos del viaje.

Estos dos veleros que se suman al buque que partió el viernes desde Progreso, en Yucatán (sureste), con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por organizaciones civiles.

Se prevé que el convoy, con activistas de diferentes nacionalidades, arribe a Cuba el lunes 23 de marzo.

Entre las ONG que participan, está la flotilla Global Sumud que en 2005 llevó ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En total, el convoy transporta alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

La misión forma parte de una iniciativa de solidaridad impulsada por organizaciones civiles que busca entregar ayuda humanitaria en medio de la profundización del bloqueo impuesto por EE.UU.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y se suma a otros esfuerzos recientes de apoyo a Cuba desde México, en un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana.

El convoy Nuestra América está inspirado en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria. EFE

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