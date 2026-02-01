Zelenski: en enero Rusia lanzó 6.000 drones, 5.500 bombas y 158 misiles contra Ucrania

Berlín, 1 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo en su balance mensual de armas empleadas por Rusia que a lo largo del mes de enero el enemigo lanzó contra territorio ucraniano 6.000 drones, 5.500 bombas aéreas guiadas y 158 misiles.

«Sólo en enero, Rusia lanzó contra nosotros más de 6.000 drones de asalto, aproximadamente 5.500 bombas aéreas guiadas y 158 misiles de diversos tipos», escribió en Telegram.

Casi todos ellos fueron utilizados contra objetivos del sector energético u otras infraestructuras como los ferrocarriles, subrayó y señaló que continúan las labores de reparación en toda Ucrania para restablecer el funcionamiento de estos sistemas esenciales.

«Ahora los ataques continúan. Durante la última semana, Rusia ha usado más de 980 drones de asalto, casi 1.100 bombas aéreas guiadas y dos misiles contra Ucrania. Estamos registrando intentos de destruir la logística y las vías de transporte entre ciudades y comunidades», aseguró Zelenski.

Por ello, justificó, Ucrania sigue necesitando con urgencia más defensas antiaéreas, como misiles para los sistemas Patriot, NASAMS o cazas F-16.

El presidente no hizo alusión a la tregua parcial contra objetivos del sistema energético debido al frío extremo que fue anunciada el jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que ambas partes se han comprometido a respetar al menos hasta este domingo.

Sin embargo, desde el jueves Kiev no ha informado de que el sistema energético haya sido objeto de nuevos ataques.

La pasada noche, un dron causó la muerte de dos civiles, un hombre y una mujer, en la región central de Dnipropetrovsk, según informaron este domingo las autoridades regionales, que afirmaron el impacto destruyó una vivienda y dañó otras dos, además de provocar un incendio.EFE

cph/vh