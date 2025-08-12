Zelenski agradece a los líderes europeos su apoyo antes de la reunión entre Putin y Trump

2 minutos

Berlín, 12 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció a los líderes europeos su apoyo tras producirse este martes la declaración conjunta sobre Ucrania de veintiseis jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, todos excepto Hungría, antes de la cita del viernes en Alaska (EE.UU) entre Donald Trump y Vladímir Putin.

«Agradezco a los líderes europeos su claro apoyo a nuestra independencia, integridad territorial», dijo Zelenski en su cuenta de la red social X, donde subrayó que «precisamente ese enfoque activo de la diplomacia puede ayudar a poner fin a esta guerra con una paz digna».

Este martes, veintiséis países de la Unión Europea, todos salvo Hungría, urgieron a que cualquier negociación «significativa» sobre Ucrania sólo tenga lugar si se produce un «alto el fuego o reducción de hostilidades» por parte de Rusia, a la vez que recordaron que las fronteras internacionales «no pueden cambiarse por la fuerza».

«Las cuestiones relacionadas con la seguridad de Ucrania y Europa son debatidas por todos nosotros conjuntamente. Cualquier decisión debe contribuir a nuestras capacidades conjuntas en materia de seguridad», indicó Zelenski en X.

«Y si Rusia se niega a poner fin a las matanzas, deberá rendir cuentas», añadió el líder ucraniano antes de pedir que se mantenga la presión sobre Moscú mientras dure la «guerra y la ocupación» y de saludar la iniciativa de Trump para poner fin al conflicto.

«Todos apoyamos la determinación del presidente Trump y juntos debemos adoptar posiciones que no permitan que Rusia vuelva a engañar al mundo», destacó Zelenski en vísperas de la cita en Alaska entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso.

Al igual que hizo la víspera, Zelenski denunció este martes en su mensaje que Rusia no realiza actualmente esfuerzos para la paz, sino que «está preparando para nuevas operaciones ofensivas».

«En tales circunstancias, es importante que la unidad del mundo no se vea amenazada», concluyó. EFE

smn/rz/lab