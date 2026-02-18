Zelenski anuncia progresos sobre la verificación de un eventual alto el fuego

1 minuto

Ginebra/Kiev, 18 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró al término de los contactos mantenidos por ucranianos, rusos y estadounidenses en Ginebra que las partes implicadas han conseguido progresos a la hora de definir los mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego para el que, sin embargo, sigue sin haber acuerdo.

«Los militares saben cómo monitorizar un alto el fuego y el final de la guerra para cuando haya voluntad política», dijo Zelenski en un mensaje de voz enviado a los periodistas en el que señala también que no se han logrado avances en la parte «política» de las negociaciones. EFE

