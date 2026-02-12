Zelenski condecora al deportista ucraniano descalificado de los Juegos

Kiev, 12 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condecoró con la Orden de la Libertad al atleta ucraniano descalificado este mismo jueves de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán por desafiar la prohibición del Comité Olímpico Internacional (COI) a que compitiera con un casco con fotografías de deportistas ucranianas que han muerto durante la guerra.

En el decreto en el que Zelenski ha condecorado al atleta, el competidor de la disciplina deportiva de skeleton Vladyslav Heraskevych, el presidente ucraniano explica que se trata de un reconocimiento al «servicio desinteresado al pueblo ucraniano» del deportista olímpico y a su «coraje cívico y patriotismo en la defensa de los ideales de libertad y los valores democráticos».

El COI prohibió a Heraskevych llevar durante las pruebas el casco con el que éste quería homenajear a los atletas ucranianos que han muerto en la guerra provocada por la invasión rusa invocando un reglamento que prohíbe manifestaciones políticas en las competiciones.

El competidor en skeleton -una modalidad olímpica de descenso en trineo- se negó a renunciar a su casco.

Tanto el Gobierno ucraniano como Heraskevych y su equipo han defendido su postura al asegurar que honrar la memoria de las víctimas de la invasión rusa está en línea con los valores olímpicos de paz y no viola ninguna regla del COI.

Un portavoz del COI dijo además que mensajes como el que pretendía enviar Heraskevych no podían permitirse por la imposibilidad de tratar en los Juegos las injusticias provocadas por los 130 conflictos que, según dijo, hay abiertos actualmente en el mundo.

Zelenski y el Gobierno y otras instituciones ucranianas han criticado además que el COI haya permitido -como ya hizo en los últimos Juegos de verano en París- la participación en Milán de atletas rusos como deportistas neutrales.

Los atletas rusos no pueden participar bajo su bandera por las sanciones dictadas contra su país por haber invadido Ucrania. EFE

