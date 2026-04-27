Zelenski conversa con el príncipe heredero de Arabia Saudita sobre seguridad

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció el viernes que se reunió en Arabia Saudita con el príncipe heredero, con quien habló sobre la cooperación en materia de seguridad, energía y alimentación entre ambos países.

En un mensaje publicado en las redes sociales, acompañado de un video en el que se ve a ambos en una sala ricamente decorada, el mandatario ucraniano -que ya visitó el país a finales de marzo- se refirió a «una reunión muy productiva» con Mohamed bin Salmán.

«Existe un acuerdo de seguridad estratégica que estamos desarrollando activamente en tres ámbitos clave», afirmó, enumerando la defensa, el suministro energético y la seguridad alimentaria.

El encuentro tuvo lugar en el puerto saudita de Yedá, a orillas del mar Rojo.

Zelenski ha estrechado lazos con varios países del Golfo en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, y ha firmado acuerdos de defensa -incluido uno con Riad- para compartir la experiencia de Kiev en el derribo de drones, adquirida al repeler ataques rusos desde hace más de cuatro años.

Durante su visita del mes pasado, Zelenski afirmó que ambas partes habían «alcanzado un acuerdo importante» sobre defensa aérea.

El pacto prevé una cooperación en defensa de diez años que incluye la creación de líneas de producción conjuntas, explicó.

Kiev envió a decenas de especialistas militares e interceptores de drones a varios países de la región, donde se emplearon para derribar drones iraníes.

La capital ucraniana promociona sus defensas antidrones como las mejores del mundo.

Arabia Saudita mantiene buenas relaciones tanto con Kiev como con Moscú, y también ha acogido conversaciones con funcionarios estadounidenses que buscan poner fin a la invasión rusa.

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