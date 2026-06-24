Zelenski dice que repetidores para drones rusos en Bielorrusia han dejado de estar activos

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Kiev, 24 jun (EFE).- Los repetidores instalados por Bielorrusia cerca de la frontera con Ucrania para ayudar a los operadores de drones rusos a guiar sus ataques han dejado de estar activos, dijo este miércoles el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un mensaje de voz enviado al grupo que comparte con los periodistas que cubren la actualidad ucraniana.

Su anuncio llega después de que el viernes pasado, 20 de junio, advirtiera en una declaración pública al mandatario bielorruso, Aleksandr Lukashenko, de que Ucrania actuaría por su cuenta para eliminar esos repetidores si las autoridades de Minsk no los retiraban antes.

Zelenski dijo entonces que una semana era un plazo razonable para desmantelar esas instalaciones.

«Desde el 22 de junio, los repetidores en cuestión han dejado de funcionar en territorio de Bielorrusia”, señaló citando informaciones recibidas de su Ejército y de sus servicios de inteligencia.

«Por ahora no sé si los han desmontado o no, pero trabajamos para ello y yo lo sigo con mucha atención y recibo informes diarios», añadió.

En la misma declaración dirigida a Lukashenko el viernes pasado, Zelenski también recriminó a Bielorrusia que esté suministrando petróleo refinado al Ejército ruso, ante la escasez de combustible que atraviesa Rusia debido a los ataques constantes de Ucrania a las refinerías de ese país.

También dio a entender que Ucrania podría tomar medidas para evitar que esto siga ocurriendo.

El presidente ucraniano viene advirtiendo desde el mes pasado de las supuestas presiones del presidente ruso, Vladímir Putin, a Lukashenko para que Bielorrusia, que comparte frontera con la zona norte de Ucrania, se implique de forma más activa y directa en la guerra que lleva a cabo Rusia contra Ucrania.

Lukashenko no ha implicado a su Ejército hasta el momento en acciones militares contra Ucrania, pero permitió a Rusia al principio de la guerra que invadiera Ucrania por el norte desde su territorio. EFE

mg/cph/mgr