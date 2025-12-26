Zelenski dice que se reunirá con Trump probablemente el domingo en Florida

Berlín, 26 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que la reunión con el dirigente estadounidense Donald Trump se producirá probablemente el próximo domingo en Florida.

«Tenemos un orden del día amplio. Será el fin de semana. Creo que será el domingo, en Florida, tendremos una reunión con el presidente Trump», afirmó Zelenski en un encuentro con la prensa en Kiev, según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

De acuerdo con el presidente, las delegaciones ucraniana y estadounidense abordarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

«El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90 %. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100 %», declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.

Este viernes, Zelenski había adelantado en Telegram que pensaba reunirse con Trump «en un futuro cercano» y apuntó que antes de Año Nuevo se puede decidir «mucho», en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania.

El medio ucraniano Kyiv Post había adelantado, citando fuentes diplomáticas, que la cita podía producirse el próximo domingo, 28 de diciembre, en la residencia de Trump de Mar-a-Lago en Florida.

Zelenski mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas «nuevas ideas» sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

«Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas», anticipó.

Esta semana Zelenski presentó por primera vez en detalle el plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta por Kiev y Washington, que incluye un pacto de no agresión y garantías de seguridad para Kiev.

Sin embargo, todavía hay cuestiones abiertas, como las concesiones territoriales que reclama Moscú o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso. EFE

