Zelenski pide a sus socios responder a los ataques rusos contra infraestructura energética

Berlín, 8 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó a sus socios a responder a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, que dejaron anoche sin suministro a las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

«Es importante que nuestros socios en el mundo reaccionen ante esta burla de Rusia hacia la población. No tienen ningún sentido estos ataques a la energía y la infraestructura, que dejan a la población sin electricidad y calefacción en pleno invierno. Se trata de una guerra de Rusia contra nuestro pueblo, contra la vida en Ucrania, un intento de destruir Ucrania», afirmó.

Añadió que «las conversaciones diplomáticas no pueden ser un motivo para frenar el suministro de sistemas de defensa aérea y equipos que ayudan a proteger vidas».

«Trabajamos con nuestros socios para que la respuesta sea adecuada», dijo en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

Agregó que se han movilizado todos los recursos, equipos y servicios necesarios para restablecer el suministro de electricidad, calefacción y agua en ambas regiones y que ha encomendado a la primera ministra, Yulia Sviridenko, prestar todo el apoyo necesario a las autoridades locales.

Mientras en Zaporiyia ya se logró restablecer el suministro de energía, unos 500.000 hogares seguían sin electricidad en la tarde del jueves en Dnipropetrovk.

«Otras 150.000 familias de la región de Dnipropetrovsk vuelven a tener luz tras los bombardeos, Desde anoche, se ha restablecido el suministro eléctrico en casi 350 000 hogares. Alrededor de 500.000 familias siguen sin luz», informaba poco antes de las 16.00 hora local la empresa privada ucraniana DTEK.

Previamente, el ministro de Energía en funciones, Artem Nekrasov, había informado en rueda de prensa que se había logrado suministrar energía parcialmente a las instalaciones sociales y de infraestructura crítica, mientras en la región de Zaporiyia se pudo restablecer el suministro eléctrico.

Además, como consecuencia del ataque, ocho minas de la región de Dnipropetrovsk se quedaron sin suministro eléctrico y todos los trabajadores fueron evacuados a la superficie, añadió, citado por la agencia Interfax. EFE

