Zelenski recuerda en el cuarto año de guerra que le dijo a Biden que no huiría de Ucrania

2 minutos

Kiev, 24 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recordó este martes, con motivo de cumplirse el cuarto año de la invasión rusa a gran escala de su país, la conversación telefónica que tuvo con el entonces presidente de EE.UU., Joe Biden, en el sentido de que no huiría de Ucrania y que lo que necesitaba eran armas.

“Aquí hablé con el presidente Biden y también aquí escuché: ‘Volodímir, hay peligro, debes salir urgentemente de Ucrania. Estamos listos para ayudarte en eso’. Y yo que le contesté que necesitaba armas, no un taxi”, dijo Zelenski en un discurso grabado desde el despacho del búnker de la oficina presidencial ucraniana en el que se produjo esta llamada.

El presidente ucraniano recordó que, tal y como hizo él mismo ante la oferta de Biden y pese a los pronósticos que preveían que Ucrania caería en apenas unos días, los ucranianos resistieron a las fuerzas invasoras y siguen haciéndolo cuatro años después.

Zelenski hizo un repaso a los principales hitos de la guerra, recordó las peores atrocidades cometidas por Rusia, en lugares como la ciudad de Bucha de los alrededores de Kiev, y destacó el heroísmo y la capacidad de adaptación de los ucranianos, así como el incremento gradual de una ayuda militar internacional que en algunos casos empezó con cascos hasta llegar aviones F-16 y misiles de larga distancia.

“Putin entiende que no es capaz de derrotar a Ucrania en el campo de batalla, y ‘el segundo mejor ejército del mundo’ lucha con rascacielos y con centrales eléctricas”, dijo el líder de Kiev sobre los ataques rusos a objetivos civiles.

Zelenski hizo también referencia a las negociaciones que tienen lugar con Rusia a iniciativa de EE.UU.

“Por supuesto que todos nosotros queremos paz, que la guerra termine. Pero nadie permitirá que acaben con Ucrania. Queremos una paz sólida, digna, duradera”, dijo el presidente ucraniano, que afirmó que no está dispuesto a “traicionar” ni olvidar en estas negociaciones todos los sacrificios de estos cuatro años. EFE

mg/ah

(vídeo)