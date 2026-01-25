Zelenski se apoya en las garantías de seguridad de Estados Unidos y en las europeas

Berlín, 25 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo en Vilna que el documento sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos está listo al cien por cien para su firma, al tiempo que aludió a la importancia también de las garantías europeas y del acceso de Ucrania a la Unión Europea (UE), para la que puso 2027 como fecha.

«Para nosotros, la garantía de seguridad es, ante todo, una garantía bilateral de seguridad de Estados Unidos. El documento está listo al cien por cien. Estamos esperando que nuestros socios estén listos, la fecha y el lugar para la firma», dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con sus homólogos lituano, Gitanas Nauseda, y polaco, Karol Nawrocki.

Agregó que a continuación el documento se enviará para su ratificación al Congreso estadounidense y a la Rada, el Parlamento ucraniano.

«Las segundas garantías para Ucrania son las garantías de seguridad europeas, la ‘coalición de voluntarios’ y, lo más importante, la adhesión a la Unión Europea. Se trata de garantías de seguridad económica para Ucrania», señaló por otra parte.

Zelenski expresó su convencimiento de que Ucrania estará preparada en términos de apertura de todos los clústeres en el primer semestre de 2026, y en 2027 estará completamente preparada para la adhesión «a nivel técnico».

«Queremos una fecha concreta (de adhesión a la UE) en nuestro acuerdo sobre el fin de la guerra, para que luego todas las partes se atengan a estos acuerdos, incluido el agresor, que firmará un plan de 20 puntos, si llega el momento, para que nadie pueda bloquearnos después», añadió, citado por las agencias ucranianas.

Por su parte, Nauseda subrayó que Lituania aspira a que Ucrania se convierta en miembro de la UE antes de 2030.

«Esto supondría un paso decisivo para garantizar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad a largo plazo, no sólo en Ucrania, sino en toda la región. Se trata de un interés estratégico para Lituania, en el que queremos seguir centrándonos durante nuestra presidencia del Consejo de la UE en 2027», aseguró.

Nawrocki, por su parte, no quiso dar un pronóstico sobre la fecha de adhesión de Ucrania a la UE, aunque subrayó que si se habla desde el punto de vista estratégico, «el camino de Ucrania se dirige hacia la civilización occidental, y no hacia la oriental».

«Zelenski dice que 2027, el presidente Nauseda dice que 2030. No quisiera aportar mi pronóstico a este debate, porque el proceso de adhesión requiere, en primer lugar, equilibrio y, por otro lado, los polacos saben por sí mismos cuánto tiempo lleva adherirse a la Unión Europea», dijo.

Zelenski, Nauseda y Nawrocki se habían reunido previamente en el llamado formato del Triángulo de Lublin, en el que los tres presidentes hablaron sobre la situación energética en Ucrania y las necesidades en materia de defensa aérea.

Previamente, Zelenski y Nawrocki mantuvieron, respectivamente, una reunión bilateral con Nauseda, tras lo cual los presidentes participaron en los actos conmemorativos del 163º aniversario del Levantamiento de Enero contra el Imperio ruso. EFE

