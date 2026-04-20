Zelenski se fija un plazo de un año para construir un sistema antibalístico en Europa

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Kiev, 20 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes que está trabajando con varios países europeos para fabricar un sistema de misiles antibalísticos propio, y se fijó el plazo de un año para que este proyecto encaminado a reducir la dependencia de Estados Unidos sea una realidad.

“Estamos en conversaciones con varios países europeos y trabajamos en esa dirección”, dijo Zelenski en una entrevista en la televisión ucraniana.

“Necesitamos construir nuestro propio sistema de misiles antibalísticos en un año”, agregó el presidente ucraniano, que habló con los líderes europeos con los que se reunió en su gira por el continente la semana pasada, durante la que visitó Alemania, Noruega, Italia y Países Bajos.

Ucrania necesita sistemas de misiles estadounidenses Patriot y munición para poder derribar los misiles balísticos rusos.

La guerra de Irán amenaza con agudizar el déficit del Ejército ucraniano en este tipo de armamento debido al aumento de la demanda de Patriots en Oriente Medio y el Golfo Pérsico.

Zelenski ha expresado repetidamente su temor a que la prolongación de un conflicto en esa zona prive a Ucrania de los Patriot que ahora recibe periódicamente de Estados Unidos pagados con dinero de sus socios, sobre todo europeos. EFE

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