Zelenski urge a que se intensifique presión sobre Putin tras mortal ataque contra Kiev

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió aumentar la presión sobre su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras el ataque masivo contra Kiev que la madrugada del jueves causó al menos 23 muertos.

A pesar de la reunión del 15 de agosto en Alaska con el presidente estadounidense, Donald Trump, «Putin no ha hecho lo que dijo», alertó Zelenski durante una videoconferencia con líderes europeos. «Es hora de actuar y enviar una señal contundente».

«Debemos mantener la presión» para que se celebre una cumbre entre Kiev y Moscú, que Putin aceptó en principio tras su visita a Anchorage, insistió el mandatario ucraniano ante dirigentes de Polonia, Letonia, Estonia, Lituania y Dinamarca.

Moscú continúa bombardeando ciudades ucranianas pese al impulso de Trump por poner fin a esa guerra iniciada por la invasión rusa en febrero de 2022. Pero por el momento no ha arrojado resultados concretos.

Zelenski subrayó que el ataque aéreo masivo de la madrugada contra Kiev, uno de los mayores lanzados por Rusia contra Ucrania, puso de relieve la urgencia de actuar.

Ese ataque provocó una ola de indignación en Europa y fuera de ella. Trump «no está contento» con los hechos, pero «tampoco está sorprendido», dijo su portavoz Karoline Leavitt.

Su enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, había denunciado poco antes «ataques atroces» que «amenazan la paz».

En paralelo, además, Washington aprobó la venta a Kiev de 3.350 misiles de largo alcance y equipos por valor de 825 millones de dólares, lo que, aseguró, debería ayudar a Ucrania a defenderse mejor.

El ataque ruso se cobró la vida de al menos 23 personas, entre ellas cuatro menores, y dejó unos 50 heridos, según un balance anunciado en la madrugada del viernes por Timur Tkatchenko, jefe de la administración militar de Kiev.

Afectó zonas céntricas de la capital ucraniana, y causó daños importantes en la representación de la Unión Europea (UE) y la oficina del British Council. Los embajadores rusos en Bruselas y Londres fueron convocados.

– «Seguir matando» –

Zelenski acusó a Moscú de preferir «seguir matando» en lugar de negociar la paz.

Dijo que esperaba nuevas sanciones contra Moscú y pidió a los socios del Kremlin, como China y Hungría (miembro de la UE), que adoptaran una postura firme frente a Rusia, que ocupa el 20% del territorio ucraniano.

En un barrio del este de Kiev, los equipos de rescate sacaron varios cadáveres de un edificio residencial totalmente destruido tras el reciente ataque ruso, constataron periodistas de la AFP.

«Los cristales volaban (…). Gritamos cuando estallaron las bombas», dijo Galina Shcherbak en un estacionamiento cercano.

El ejército ucraniano puntualizó que Rusia empleó 598 drones y 31 misiles, incluyendo dos supersónicos Kinzhal, en lo que fue el segundo mayor ataque aéreo contra el conjunto del país desde el inicio de la invasión rusa.

– Interés en la diplomacia –

El Kremlin, que afirmó haber atacado objetivos militares, insistió en que sigue interesado en la diplomacia, pero que sus bombardeos contra Ucrania «continuarán».

«Las fuerzas armadas rusas cumplen su misión. Continúan atacando objetivos militares y paramilitares», declaró a la prensa el portavoz Dmitri Peskov en respuesta a una pregunta de la AFP.

«Al mismo tiempo, Rusia sigue interesada en continuar el proceso de negociación para alcanzar sus objetivos por medios políticos y diplomáticos», agregó.

El ataque contra Kiev ocurre mientras los diálogos de paz están estancados pese a la presión estadounidense.

Líderes mundiales, incluidos los de Francia y Reino Unido, condenaron los hechos.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró tras los daños a la misión de la UE en Kiev que el bloque «no se dejará intimidar» por Rusia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió durante una conversación telefónica con Trump que Putin «se siente a la mesa de negociaciones».

«Putin está matando a niños y a civiles, y saboteando las esperanzas de paz. Este baño de sangre debe terminar», escribió, por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó el «terror y barbarie» rusos, mientras que el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, afirmó que «Rusia ha mostrado su verdadera cara».

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que «los ataques contra civiles e infraestructuras civiles violan el derecho internacional humanitario, son inaceptables y deben cesar de inmediato».

