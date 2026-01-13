Zimbabue ordena la retirada de una leche de fórmula de Nestlé por posible contaminación



Harare, 13 ene (EFE).- Las autoridades de Zimbabue han ordenado la retirada del mercado nacional de un lote de una leche de fórmula para bebés producida por la multinacional suiza de alimentación Nestlé por el riesgo de contaminación con una toxina.

En un memorando dirigido a los directores médicos provinciales y municipales que publican este martes medios locales, el secretario del Ministerio de Salud y Cuidado Infantil, Aspect Maunganidze, confirmó que la fórmula NAN Special Pro HA 0-12 de 800 gramos retirada se había distribuido en países europeos, como Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Italia y Suecia.

El producto afectado proviene de un único lote de fórmula infantil, fabricada en Alemania con fecha de caducidad del 15 de diciembre de 2026 y una vida útil de 18 meses, que se ha distribuido a varias regiones zimbabuenses.

«Con base en las alertas recibidas, se les recomienda asegurarse de que sus funcionarios en tierra y en los puertos de entrada estén atentos a los productos mencionados, los retiren de los estantes y registren las cantidades y descripciones de los productos afectados antes de devolverlos al fabricante», subrayó Maunganidze.

Nestlé emitió recientemente una orden de retirada global de ciertas fórmulas infantiles debido a la preocupación de que pudieran contener la toxina cereulida, una sustancia que puede causar náuseas y vómitos. EFE

