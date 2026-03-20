Zimbabue reclama al Reino Unido la devolución de los restos de combatientes anticoloniales

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Chengetai Zvauya

Harare, 20 mar (EFE).- Los descendientes de combatientes anticoloniales ejecutados en Zimbabue por fuerzas británicas reclaman al Reino Unido que sus restos, trasladados como trofeos a instituciones del país europeo, sean devueltos para poder darles un entierro digno.

Los descendientes de los primeros héroes «chimurenga», que lideraron un levantamiento contra los colonizadores británicos en la década de 1890, sostienen que los restos reposan en el Museo de Historia Natural de Londres y en la Universidad de Cambridge.

El jefe tradicional Chingaira Makoni, portavoz de los descendientes, declaró a EFE que han mantenido conversaciones con los gobiernos de Zimbabue y el Reino Unido para resolver el asunto.

«El mes pasado escribimos una carta a los gobiernos británico y zimbabuense informándoles de que seguimos esperando que los restos sean repatriados para un entierro digno y que aún nos preguntamos qué está retrasando el proceso», afirmó Makoni.

«Las familias de los descendientes -subrayó- han accedido a realizar pruebas de ADN para esclarecer sus reclamaciones sobre los restos».

La familia de Makoni reside en la provincia de Manicaland (noreste). Su antepasado, el jefe Chingaira Makoni, libró feroces batallas en 1896 contra la Compañía Británica de Sudáfrica, bajo el mando de Cecil Rhodes, fundador del territorio de Rodesia (actual Zimbabue y Zambia).

Makoni fue capturado, ejecutado por un pelotón de fusilamiento y decapitado, y sus familiares creen que su cráneo se encuentra entre los restos anticoloniales llevados a Inglaterra.

Matshane Khumalo, presidente del Consejo de Jefes (asamblea de líderes tradicionales de Zimbabue), también exigió la devolución de esos cráneos y otros huesos.

«Nos preocupa este asunto. Queremos que los restos de nuestros héroes anticoloniales sean enterrados aquí en Zimbabue, su tierra natal, y no en el extranjero», indicó Khumalo.

«Sus espíritus deben descansar»

El vicepresidente del Consejo de Jefes, Fortune Charumbira, comparte esa opinión porque, asegura, «sus espíritus deben descansar» en suelo zimbabuense.

Estas reivindicaciones se acentúan mientras el país se prepara para celebrar el Día de la Independencia el próximo 18 de abril, conmemorando el 46.º aniversario del fin del dominio colonial británico en 1980.

Los descendientes de los luchadores anticoloniales han estado mantenido contactos con el Gobierno de Zimbabue desde la época del difunto presidente Robert Mugabe (1980-2017), solicitándole ayuda para la repatriación de los huesos.

Hasta la fecha, ningún resto ha sido repatriado a Zimbabue desde el Reino Unido.

En agosto del año pasado, el Ejecutivo zimbabuense anunció que había recibido autorización de Londres para repatriar los restos de combatientes anticoloniales, según confirmó a EFE el ministro del Interior y Patrimonio Cultural de Zimbabue, Kazembe Kazembe.

Según el ministro, los restos de once personas fueron localizados en el Museo de Historia Natural de Londres, mientras se cree que los restos de otras dos se encuentran en el Laboratorio Duckworth del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge.

«Actualmente, se está llevando a cabo un proceso de negociación entre los gobiernos de Gran Bretaña y Zimbabue con respecto al proceso de reparaciones, y una vez finalizado, se anunciará públicamente», declaró Kazembe.

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, «ha abogado por la repatriación de los restos de nuestros héroes y heroínas y por una compensación por parte del Gobierno británico», agregó el ministro.

Kazembe aseguró que el Gobierno británico ha accedido a entregar los once conjuntos de restos almacenados en Londres en una fecha aún por comunicar.

Entre estos huesos, los descendientes creen que están los restos del líder espiritual del pueblo shona, Ambuya Nehanda Nyakasikana (1840-1890), y los jefes tradicionales Chinengundu Mashayamombe y Chingaira Makoni, entre otros.

En noviembre de 2024, el presidente Mnangagwa exigió disculpas y reparaciones por los agravios coloniales británicos cometidos antes de la independencia del país, durante el lanzamiento en la capital, Harare, de una iniciativa para estudiar los abusos de ese período y emprender acciones legales para obtener una compensación. EFE

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