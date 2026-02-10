Zuckerberg compraría casa de 200 millones de dólares en Miami por impuesto en California

Miami (EE.UU.), 10 feb (EFE).- El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, negocia comprar una casa de hasta 200 millones de dólares en una zona exclusiva de Miami donde también reside Jeff Bezos, fundador de Amazon, ante la propuesta de un nuevo impuesto a la riqueza en California, reportó The Wall Street Journal.

El creador de Facebook se mudaría en abril a Indian Creek, una isla privada en el norte de Miami conocida como el ‘Billionaire Bunker’ (el búnker de los multimillonarios), según dijeron futuros vecinos del magnate tecnológico al diario neoyorquino, que matiza que la transacción no se ha consumado.

Agentes de bienes raíces locales señalaron que el precio de la propiedad oscila entre 150 millones y 200 millones de dólares, con un terreno de 1,84 acres (casi 7.500 metros cuadrados) que ahora pertenece a una compañía vinculada a Peter Cancro, fundador de la cadena de sándwiches Jersey Mike’s Subs.

Con ello, Zuckerberg se sumaría a una isla con residentes como Bezos, el jugador de fútbol americano Tom Brady, e Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, según el diario local Palm Beach Post.

La mudanza del empresario ocurre mientras sindicatos de California impulsan una votación ciudadana para establecer en la Constitución local «un impuesto de emergencia» del 5 % a los residentes con una riqueza de 1.000 millones de dólares o más para «prevenir el colapso» del sistema salud y financiar educación pública.

El impuesto, que se pagaría una vez en la vida, afectaría a cerca de 200 personas con una riqueza conjunta de 2 billones de dólares, según el sitio oficial de la petición, que necesita recaudar cerca de 875.000 firmas ciudadanas antes del 24 de junio para que se vote en las elecciones del próximo noviembre.

Algunos simpatizantes de Trump ya han abandonado el estado, como el cofundador de Pay Pal, Peter Thiel.

Los republicanos aprovecharon la noticia de la mudanza de Zuckerberg a Florida, uno de los pocos estados en Estados Unidos sin impuestos estatales a los ingresos, para criticar las políticas de los demócratas en California, gobernado por Gavin Newsom, quien ha prometido luchar contra el gravamen a los ultrarricos.

«El socialismo apesta», escribió el senador Ted Cruz, republicano de Texas, al comentar en X el eventual traslado de Zuckerberg. EFE

