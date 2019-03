Elios alla ricerca di persone disperse in un ghiacciaio

Dotato di una termocamera in grado di rilevare qualsiasi presenza umana, Elios è stato impiegato nelle Alpi svizzere per esplorare un ghiacciaio ad un'altitudine di 3500 metri sul livello del mare, in collaborazione con la squadra di soccorso alpino Air Zermatt. Il drone è racchiuso in una gabbia protettiva sferica a rotazione libera, che permette di mantenere la stabilità della telecamera e del sistema di illuminazione, e può penetrare in crepacci in cui dei soccorritori metterebbero a repentaglio la loro vita.

(Video di Flyability)

