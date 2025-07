Oggi in Svizzera

La giovane donna, che aveva già insegnato con il velo durante uno stage in Turgovia, pur sentendosi discriminata ha dichiarato che non intende impugnare la decisione: “Mi sono resa conto che non valeva la pena lottare”, ha spiegato in un’intervista al quotidiano locale Linth-Zeitung, in cui ha sottolineato che alcuni genitori l’hanno contattata per esprimere la propria solidarietà.

Dopo la decisione del Comune, la sezione sangallese dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) ha presentato una mozione al Parlamento cantonale per vietare il velo alle insegnanti. Una proposta subito criticata dal Partito socialista che denuncia una discriminazione e la violazione della libertà di religione sancita della Costituzione.

La maestra, intanto, ha deciso di cercare di proseguire la sua carriera nel Canton Zurigo, dove “probabilmente sono più avanti sul piano sociale”, ha detto.