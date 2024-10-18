الشؤون العربية في الصحافة السويسرية
كيف تنظر سويسرا عبر صحافتها إلى ما يجري في البلدان العربية؟ نأخذكم.ن ضمن هذا الفضاء الأسبوعي في جولة عبر أبرز عناوين الصحف السويسرية في تغطيتها للشأن العربي. سياسة خارجية، اتّجاهات مالية، مستجدّات علمية وأكثر...
مرحبا بكم.ن في الصفحة الخاصّة بمراجعات سويس إنفو (SWI swissinfo.ch) للصحافة السويسرية!
يقدم عرضنا الأسبوعي نظرة شاملة حول كيفية تغطية وسائل الإعلام السويسرية لأهم التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية. تعّرف.ي على وجهات نظر متعددة من سويسرا، متعلقة بمجريات حياتك وأعمالك في نشرة إخبارية مختصرة تمدك بما تحتاج.ين إلى معرفته حول العلاقات السويسرية-العربية. هذه المراجعة الصحفية الشاملة تساعدك في تكوين منظور عالمي حول القضايا التي تهمك، من وجهة نظر سويسرية.
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وفيما يلي أحدث أعداد العروض الصحفية:
من 12 إلى 18 أكتوبر 2024
تحليل أهداف “خطة الجنرالات” في شمال غزّة، ودور أيديولوجيا الشهادة في تعزيز دعم أنصار حزب اللّه، واستنكار الجالية اللبنانية في سويسرا موقف الحكومة الفدرالية تجاه الحرب فيها.
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صحيفة سويسرية: هل تنجح “خطة الجنرالات” الإسرائيلية في تحقيق أهدافها في غزّة؟
من 14 إلى 20 سبتمبر 2024
استعدادَ سويسرا لعقد مؤتمر دولي حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهات المسؤولة عن انفجار أجهزة “البيجر”، والتكهّنات بشنّ إسرائيل عملية عسكرية في جنوب لبنان.
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صحيفة سويسرية تكشف أسرار انفجارات “البيجر” والدور المحتمل للموساد الإسرائيلي
من 7 إلى 13 سبتمبر 2024
شهادة ناجية من الهجوم على مخيم المواصي، وزعم إسرائيلي بتدمير قدرات حماس العسكرية، ورئيس سويسري أسبق مصدوم بسبب الأونروا.
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لوتون السويسرية: رئيس سابق مصدوم لتصويت البرلمان على وقف مساعدات الأونروا
من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2024
تأثير الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل على مفاوضات صفقة الرهائن، والأهمية الاستراتيجية لمحور فيلادلفيا، وإعادة فتح السفارة السويسرية في العراق.
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صحيفة سويسرية: محور فيلادلفيا… منطقة عازلة تحكم مستقبل التهدئة في غزّة؟
من 24 إلى 30 أغسطس 2024
تأثيرَ إقالة رئيس البنك المركزي الليبي على الأوضاع الداخلية في ليبيا، والوضعَ الإنساني المتدهور في جنوب لبنان جرّاء التصعيد العسكري بين حزب اللّه والدولة العِبرية.
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صحيفة سويسرية: هل ليبيا على شفا حرب أهلية مرّة أخرى؟
من 17 إلى 23 أغسطس 2024
مزاعم بتزوير إمضاء الملك للسماح بتدخل السعودية في اليمن، وتقرير ميداني حول معاناة السكان في السودان، وفرص نجاح خطّة “الفرصة الأخيرة” لوقف الحرب في غزّة.
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صحيفة سويسرية: مزاعم بتزوير وليّ العهد السعودي توقيعَ والده للتدخّل عسكريّا في اليمن
من 10 إلى 16 أغسطس 2024
استعرضت الصحف السويسرية هذا الأسبوع، محادثات جنيف حول الحرب في السودان، وفرصَ نجاحها. كما حظيت فضيحة اعتقال عشرات اللّيبيين في معسكر تدريب غير قانوني في جنوب إفريقيا، بنصيبها من التغطية.
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في الصحف السويسرية: محادثات جنيف بشأن السودان… خطوة جديدة نحو السلام؟
من 3 إلى 9 أغسطس 2024
في الصحف السويسرية هذا الأسبوع: سيناريوهات التصعيد بين كلّ من إسرائيل وحزب الله وإيران. وجدل عالمي حول جنس الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.
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صحيفة سويسرية: الجزائرية إيمان خليف تنتصر في الأولمبياد وعلى ترامب
في انتظار أعدادنا القادمة، يمكنك إشباع فضولك حول سويسرا. في الرابط أدناه، نضع على ذمّتك دليلاً شاملاً حول الحياة هنا: العثور على شقّة للإيجار، خصائص النظام التعليمي بمستوياته المختلفة، الهجرة واللجوء، بل وحتى كيفية التخلّص من القمامة !
كما يسعدنا أن نشارككم.ن عبر الروابط التالية مجموعة مختارة من المقالات والتقارير المتعمّقة. نحن نقوم بترجمتها وتكييفها بما يناسب اهتمامات جمهورنا الناطق بالعربية، ويرضي نهمكم.ن للمعرفة !
فيما يلي مختارات من مقالاتنا لهذا الأسبوع:
+ ميثاق الأمم المتّحدة من أجل المستقبل: من التفاوض إلى اتّخاذ الإجراءات؟
+ التدفئة في سويسرا … الديزل في الصّدارة رغم تزايد الإقبال على المضخّات الحرارية
+ في قلب جبال الألب: حاسوب سويسري خارق يتحدّى عمالقة التكنولوجيا
+ إلغاء عقوبة الإعدام في العالم… أولوية على أجندة السياسة الخارجية السويسرية
+ تكنولوجيا سويسرية: كرسي متحرّك ذكي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصّة
+ ”الغاوتشو السويسري” الذي ساعد على ازدهار صناعة الساعات الفاخرة في أمريكا الجنوبية
+ عندما يتحوّل التصميم الفني إلى مبعث أمل لعالم أفضل في المستقبل
تحديث أسبوعي:ميّ المهدي
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نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية
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