آندي بورنم يعد ب”تغيير جذري” مع توليه رئاسة وزراء بريطانيا

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تعهّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنم الاثنين إطلاق “خطة تمتد لعشر سنوات” تهدف إلى إحداث “تغيير جذري” في المملكة المتحدة، ووعد باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك غداة توليه مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في عشر سنوات.

ويحلّ بورنم (56 عاما) الذي كان حتى حزيران/يونيو الفائت رئيسا لبلدية منطقة مانشستر الكبرى في شمال إنكلترا محلّ رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر الذي وصل إلى داونينغ ستريت في تموز/يوليو 2024 بعد فوز كاسح لحزب العمال في الانتخابات التشريعية أنهى 14 عاما من حكم المحافظين.

وفي أول خطاب له بصفته رئيسا للوزراء، تعهّد بورنم إطلاق “أوسع عملية تغيير في البلاد منذ أربعة عقود”، والعمل على إعادة منح المواطنين شعورا بالأمل.

وأكد من أمام مقر رئاسة الوزراء أن “على المملكة المتحدة أن تُظهر للعالم قدرتها على استعادة استقرارها”، مضيفا أنه يرغب في العمل على إعادة إحياء القطاع الصناعي في البلاد، وبناء مزيد من المساكن الاجتماعية، وإرساء “اقتصاد جديد” تضطلع فيه الدولة بدور أكبر في الإشراف على الخدمات الأساسية.

وركّز على الملفات الاجتماعية واعدا بالتحرك سريعا “لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة”، من دون إعلانه عن تدابير محددة.

وفي الخطاب الذي ألقاه وإلى جانبه زوجته ماري فرانس فان هيل وأولاده ووالدته، شدد على أن مكافحة التشرد ستكون في مقدم أولوياته. واختار أول زيارة له صباح الاثنين إلى مركز يستقبل الأشخاص الذين يفتقرون إلى مأوى.

وأصبح بورنم الجمعة زعيما لحزب العمال بعد حصوله على دعم نحو 95 في المئة من نوابه، وهو ما يؤهله حكما لرئاسة الحكومة في ظل تمتع الحزب بالغالبية في البرلمان.

وسارع عدد من القادة الأجانب إلى تهنئة بورنم، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي. و أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن تطلعه إلى تعزيز “التعاون” بين لندن وبروكسل.

وقال بورنم إنه سيجري الاثنين محادثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليؤكد له التزام بريطانيا الكامل بدعم كييف في مواجهة روسيا.

– “أقوى وأكثر عدلا” –

وكان ستارمر أعلن استقالته في 22 حزيران/يونيو من رئاسة الوزراء بعد تراجع شعبيته وتصاعُد المعارضة له داخل صفوف العماليين نتيجة اتخاذه سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، وهزيمة الحزب في بعض الاستحقاقات الانتخابية المحلية.

وأعرب ستارمر عن اعتزازه بما أنجزته حكومته في العامين اللذيَن تولى السلطة خلالهما، واعتبر في كلمته الأخيرة أمام مقرّه في شارع داونينغ أن المملكة أصبحت “أقوى وأكثر عدلا” مما كانت عليه عند تسلُّمه المنصب.

وقال إن المملكة المتحدة “اليوم أقوى وأكثر عدلا مما كانت عليه قبل عامين”.

وأضاف في كلمته التي ألقاها محاطا بمعاونيه وبعدد من وزرائه “أغادر وأنا مبتسم، وأغادر وأنا فخور بكل ما حققناه”.

ثم انتقل ستارمر إلى قصر باكنغهام حيث قدّم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث الذي قبلها، وفقا لبيان أصدره القصر، موضحا أن زوج ستارمر فيكتوريا كانت ترافقه.

ومن المتوقع إعلان تشكيلة الحكومة بعد الظهر.

وتَكثُر التساؤلات في شأن وزير المال الذي سيخلف رايتشل ريفز. وطُرِحت أسماء لتَولّي هذه الحقيبة، من بينها شابانا محمود التي كانت مهمة الداخلية في عهدتها، واتّبعت فيها سياسة صارمة جدا في ملف الهجرة.

ويواجه بورنم مجموعة تحديات أطاحت بأسلافه، في مقدمّها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة. وليس لدى رئيس الوزراء العتيد سوى هامش حركة ضيق لمعالجة هذا الوضع، بسبب ارتفاع كبير في الدين العام.

ويراهن حزب العمال على أن بورنم الملقَّب “ملك الشمال” لفوزه في ثلاث انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر، يمثّل أفضل فرصة لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب “ريفورم يو كاي” (إصلاح المملكة المتحدة) اليميني المتطرف. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب المناهض للهجرة هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها سنة 2029.

– “لا خطة واضحة” –

انتقدت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادنوك تولي بورنم رئاسة الحكومة “من دون تقديم خطة واضحة” لمستقبل البلاد، وذلك في رسالة وجهتها إليه.

وأخفق بورنم سابقا مرتين في الفوز بزعامة حزب العمال، أولاهما في 2010 والثانية عام 2015، فاختار مغادرة لندن والعودة إلى الشمال الذي يتحدر منه. وهناك، انتُخب رئيسا لبلدية مانشستر الكبرى في 2017.

ومن خلال وجوده على رأس السلطة المحلية في هذه المنطقة التي كانت تشتهر بالصناعة وشهدت تجددا اقتصاديا، أصبح أحد أكثر الشخصيات السياسية شعبية في المملكة المتحدة.

ومن أبرز ما قاله بورنم الجمعة إنه يريد قدرا أكبر من اللامركزية في السلطة، من خلال نقل مزيد من الصلاحيات إلى المدن الأخرى، سعيا إلى تحريك عجلة الاقتصاد البريطاني.

وتوقعت وسائل إعلام بريطانية أن يعطي بورنم الضوء الأخضر لتطوير حقول نفط وغاز في بحر الشمال.

إلاّ أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دعا مرارا إلى استثمار الموارد في بحر الشمال لم ينتظر إعلانا رسميا ليُعرب عن ارتياحه، إذ كتب على منصته “تروث سوشال” إن ذلك سيحوّل المملكة المتحدة من “كارثة تعصف بها الفقر” إلى “واحد من أغنى بلدان الكوكب”.

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