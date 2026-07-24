إسرائيل تبدأ عملية عسكرية بعد اشتباكات بالضفة الغربية

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تل (الضفة الغربية) 24 يوليو تموز (رويترز) – قتل أربعة فلسطينيين وإسرائيلي واحد اليوم الجمعة بالقرب من قرية فلسطينية في اشتباك زاد من حصيلة القتلى المتزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووقع الحادث بالقرب من قرية تل، جنوب غربي نابلس، في ظل تصاعد حاد لهجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية منذ بداية العام، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير تفيد بأن مدنيين إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة تعرضوا لهجوم بالقرب من القرية الواقعة ضمن ما يعرف بالمنطقة (أ) من الضفة الغربية، والذي يعني أنها منطقة تخضع للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية ويحظر رسميا على الإسرائيليين دخولها.

وأضاف الجيش أن فلسطينيا انتزع سلاحا من أحد أفراد الأمن الإسرائيليين من مستوطنة حفات جلعاد المجاورة وأطلق النار، مما أدى إلى إصابة عدة إسرائيليين قبل أن يُقتل.

كما ذكر الجيش أن أربعة فلسطينيين قتلوا. وقال مسؤولون فلسطينيون محليون إن مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين حاولت اقتحام منزلين، قبل أن يتصدى لهم سكان القرية.

* الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية واسعة النطاق

أقام الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة حواجز على الطرق في المنطقة المحيطة بتل ونابلس، وأعلن أنه يلاحق الأفراد المتورطين في الحادث.

وذكر الجيش أنه يستعد “لعملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب” بالمنطقة.

وقال وزير المالية المنتمي لليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه يجب إخلاء القرى الفلسطينية المجاورة من سكانها وإقامة مستوطنات جديدة في الجوار لضمان الأمن.

وأضاف في بيان “هذا هو ردنا الصهيوني المناسب على الإرهابيين والإرهاب، وعلى الرغبة في المساس بسيطرتنا على مناطق بلدنا”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجرى تقييما أمنيا للحادث، بالتعاون مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

وقبل ثلاثة أشهر من توجه الإسرائيليين إلى صناديق التصويت، كثفت حكومة نتنياهو الداعمة للمستوطنين استعداداتها لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967.

ويعتبر الفلسطينيون الضفة الغربية جزءا من دولتهم إلى جانب غزة، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

وفي واقعة منفصلة اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن مستوطنين هاجموا قرية قرب مدينة قلقيلية، مما أسفر عن إصابة شخصين وإشعال النيران في أشجار وسيارات. ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لأرقام السلطة الفلسطينية، قتل 87 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام، من بينهم 21 قتلوا على يد مستوطنين إسرائيليين.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى إصابة نحو 850 فلسطينيا في سياق هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون منذ بداية العام.

وذكر عصام صيفي وهو قيادي محلي في حركة فتح من تل لرويترز عبر الهاتف أن المستوطنين هم من بادروا أولا بالهجوم، وقال “يعني تقريبا ما بين 25 إلى 30 مستوطنا هجموا أول شي على المنطقة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين فيها. الناس طلعت وتواجهوا معهم وصار إطلاق نار من قبل المستوطنين على الشباب وانسحبوا المستوطنين”.

وأضاف “بعد نصف ساعة نتفاجأ إنه نفس المستوطنين نفس المجموعة لفت وهجمت على المنطقة الغربية من تل على منازل برضه في المنطقة الغربية من تل نفس الشي، حاولوا الشباب إنه يمنعوهم. صار مواجهات، وصار إطلاق نار. أجا الجيش وحاول إنه يمنع الشباب إنه يتقدموا لجهة المستوطنين”.

وأشار إلى أن أحد المستوطنين ضرب شابا فلسطينيا في وجهه وقال “فجأة بكون مستوطن بإطلاق النار وضرب أحد الشباب بسلاحه في وجهه، وبوقع الشاب على الأرض. في هذه اللحظة بتصير الفوضى، وبصير الجيش يطلق النار على اليمين وعلى الشمال بكل الاتجاهات والمستوطنين بيصيروا يطلقوا… استشهد أربعة”.

وقال مسؤولون فلسطينيون أيضا إن الجيش الإسرائيلي داهم مستشفى في نابلس اليوم الجمعة واعتدى على أفراد الطاقم الطبي في قسم الطوارئ. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من هذه التقارير.

(شاركت في التغطية إيميلي روز من القدس وأحمد الإمام – إعداد مروة سلام وسلمى نجم وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد ومروة غريب)