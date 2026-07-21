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إيران: سنهاجم مصالح أمريكا وحلفائها إذا استهدفت المواقع النووية

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القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الثلاثاء أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية.

ويأتي بيان القيادة المعروفة باسم (مقر خاتم الأنبياء) بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة بيكاكس ماونتن “قريبا جدا”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية