إيران تنفي طلب إجراء محادثات مع أمريكا بعد حديث ترامب عن استمرار المفاوضات

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القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) – نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن واشنطن وطهران اتفقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تجدد الأعمال القتالية.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تسع إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران.

وذكر الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، مشددا في الوقت نفسه على أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو حزيران بين البلدين انتهى.

(تغطية صحفية إيناس العشري ومحمد الجبالي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )