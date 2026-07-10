The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران تنفي طلب إجراء محادثات مع أمريكا بعد حديث ترامب عن استمرار المفاوضات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) – نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن واشنطن وطهران اتفقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تجدد الأعمال القتالية.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تسع إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران.

وذكر الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، مشددا في الوقت نفسه على أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو حزيران بين البلدين انتهى.

(تغطية صحفية إيناس العشري ومحمد الجبالي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية