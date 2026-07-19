السفارة الأمريكية: إخلاء مطار وميناء في الأردن بسبب “تهديد محدد وموثوق”

المشاركة

1دقيقة

19 يوليو تموز (رويترز) – أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن اليوم الأحد إخلاء مطار وميناء العقبة الدوليين جنوب المملكة بسبب “تهديد محدد وموثوق”.

وقالت السفارة في بيان “ننصح بشدة جميع الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار أو الميناء. ونحثهم على مواصلة اتباع جميع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية”.

ولم تقدم السفارة مزيدا من التفاصيل عن طبيعة التهديد.

(تغطية صحفية إيمان أبوحصيرة وياسمين غنية – إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )