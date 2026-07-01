ترامب “متحمس” لأول رحلة على متن “إير فورس وان” التي أهدته إياها قطر

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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن حماسته الشديدة للقيام بأول رحلة له على متن طائرة “إير فورس وان” الجديدة، موجّها الشكر لقطر على تقديم هذه الهدية الفاخرة.

وقال ترامب إن بلاده “لم تستطع بناء طائرة كهذه”، علما أن الطائرة المعدّلة من طراز بوينغ 747‑8 صُنعت أصلا في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأميركي للصحافيين الذين رافقوه، ومن بينهم مصوّر من وكالة فرانس برس، قبيل توجهه إلى داكوتا الشمالية “بصراحة، أنا متحمس للرحلة الأولى. لم يرَ أحد شيئا مثلها (الطائرة) من قبل”.

ومن المقرّر أن يحضر ترامب فعالية في مكتبة ثيودور روزفلت الرئاسية ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب في حديثه من قاعدة آندروز في ولاية مريلاند “لقد انتهوا للتو من تجهيزها. أصبحت مناسبة لرئيس، من حيث الأمن وكل التفاصيل والتقنيات… أمور معقدة جدا، لكنها مميزة حقا”.

لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة، سواء لجهة أخلاقيتها أو دستوريتها، فيما لفت آخرون إلى مخاوف أمنية حيال قبول طائرة بقيمة مئات ملايين الدولارات من دولة أجنبية.

وقدّمت الإمارة الخليجية، التي تضطلع إلى جانب باكستان بدور الوسيط في المحادثات الأميركية الإيرانية، الطائرة لترامب العام الماضي، وأُخضعت منذ ذلك الحين لتعديلات واختبارات واسعة.

وتأتي الرحلة الأولى بعدما جنى الرئيس دخلا بلغ حوالى 1,2 مليار دولار من نشاطاته المتعلقة بالعملات المشفرة في العام 2025، وفق وثائق كشف عنها الثلاثاء المكتب الأميركي لأخلاقيات الحكومة.

لكن ترامب رفض أي اتهامات بسوء التصرف، وأكد أن تكلفة تكييف الطائرة القطرية على دافعي الضرائب الأميركيين كانت “ضئيلة جدا مقارنة بما كانت ستكون عليه لو اتخذنا مسارا آخر”.

وقال للصحافيين “بصراحة، لا يمكننا بناء طائرة كهذه لأننا لن نكون مستعدين لإنفاق هذه الأموال. هم أنفقوا بسخاء”.

وأضاف أنه طلب من أمير قطر السماح له باستخدام الطائرة، لكن الأخير “قال: لا، لا، أود أن أقدّم مساهمة للبلد، وكان ذلك لطيفا جدا”.

وستُستخدم الطائرة القطرية موقتا إلى حين تسليم شركة بوينغ طائرتين رئاسيتين جديدتين من طراز 747-8، وهو برنامج واجه تأخيرات وتجاوز التكاليف.

ومنذ ولايته الأولى، أبدى ترامب اهتماما باستبدال أسطول “إير فورس وان” المتقادم، كما اختار بنفسه ألوان الطلاء الجديدة بالأحمر والأبيض والأزرق.

د ك/ملك/ع ش