ترامب يعود إلى العشاء الثاني لمراسلي البيت الأبيض

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شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عشاء رابطة مراسلي البيت الذي أُعيد تنظيمه مساء الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق نار اضطرّته لمغادرته.

ورغم التهديدات التي قال إنها صادرة عن “مجانين”، سيلقي ترامب خطابا للمناسبة التي لم تُستكمل فعالياتها في نيسان/أبريل، بعدما حاول مسلّح اقتحام العشاء المقام داخل فندق واشنطن هيلتون، مطلقا النار عند نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفال. ودفع كول توماس آلن (31 عاما) ببراءته من التهم الموجهة إليه، ومن بينها محاولة اغتيال الرئيس الأميركي.

وهذه المرة، أغلقت الشرطة وعناصر الحرس الوطني الطرق المحيطة بالموقع وأقامت طوقا أمنيا واسعا، مع أن إجراءات تفتيش الضيوف اقتصرت على تدقيق سريع نسبيا، فيما نُقلت المناسبة من فندق هيلتون إلى فندق والدورف أستوريا، أحد الفنادق التي كان يملكها ترامب.

وشوهد مدير جهاز الخدمة السرية الأميركي شون كوران عند مدخل الفندق وهو يراقب وصول الضيوف، قبل أن يتجول في البهو الرئيس، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس “في نيسان/أبريل، وعد الرئيس ترامب بإتمام المهمّة وتنظيم عشاء آخر لرابطة مراسلي البيت الأبيض، واليوم سيفي بهذا الوعد”.

وأضافت “نتطلع إلى أمسية رائعة وممتعة للاحتفال بمرور 250 عاما على عظمة الولايات المتحدة وحرية الصحافة”.

وكانت رئيسة الرابطة ويجيا جيانغ قالت لدى إعلانها إعادة تنظيم العشاء في حزيران/يونيو، “لن نسمح للعنف بأن يقول الكلمة الأخيرة”، فيما أشاد ترامب وقتها بـ”قوّة وصلابة” المنظمين.

وشكّل حضور ترامب العشاء في نيسان/أبريل أول مشاركة له في هذه المناسبة خلال ولايتَيه الرئاسيتَين، في انعكاس لانتقاداته المستمرة لوسائل الإعلام التي يصفها بأنها “عدوة الشعب”.

وإلى خطاب ترامب، يتضمن برنامج الأمسية الجديدة فقرات مشابهة للاحتفال الأصلي، بينها عرض للفنان الذهني أوز بيرلمان، وتكريم لأحد عناصر الخدمة السرية الذي ساعد في وقف المشتبه فيه خلال إطلاق النار، إضافة إلى تكريم موظفي فندق هيلتون.

دك/ملك/الح