حماس تختار خليل الحية زعيما جديدا لها

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20 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم الاثنين أنها اختارت خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة.

وجاء في البيان “تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انتخاب الأخ المجاهد خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار”.

ويخلف الحية بذلك يحيى السنوار، الذي قُتل في اشتباك مع قوات إسرائيلية عام 2024، خلال حرب حماس التي استمرت عامين مع إسرائيل في قطاع غزة.

وأصبح الحية، رئيس حماس في غزة وكبير مفاوضيها والذي يعيش في الخارج، شخصية محورية بشكل متزايد في قيادة الحركة بعد مقتل السنوار وكذلك إسماعيل هنية الذي قُتل في إيران في يوليو تموز 2024.

وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن الحية كان من بين كبار المسؤولين الذين استُهدفوا في هجوم إسرائيلي على الدوحة عام 2025.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد دعاء محمد ومروة غريب للنشرة العربية )