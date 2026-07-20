The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حماس تختار خليل الحية زعيما جديدا لها

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

20 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم الاثنين أنها اختارت خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة.

وجاء في البيان “تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انتخاب الأخ المجاهد خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار”.

ويخلف الحية بذلك يحيى السنوار، الذي قُتل في اشتباك مع قوات إسرائيلية عام 2024، خلال حرب حماس التي استمرت عامين مع إسرائيل في قطاع غزة.

وأصبح الحية، رئيس حماس في غزة وكبير مفاوضيها والذي يعيش في الخارج، شخصية محورية بشكل متزايد في قيادة الحركة بعد مقتل السنوار وكذلك إسماعيل هنية الذي قُتل في إيران في يوليو تموز 2024.

وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن الحية كان من بين كبار المسؤولين الذين استُهدفوا في هجوم إسرائيلي على الدوحة عام 2025.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد دعاء محمد ومروة غريب للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية