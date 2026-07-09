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سوريا: اعتقال الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق قبل يومين

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9 يوليو تموز (رويترز) – أفاد التلفزيون الرسمي السوري اليوم الخميس، نقلا عن وزير الداخلية أنس خطاب، بأن الخلية المسؤولة عما وصفه بالتفجيرات “الإرهابية” في دمشق قبل يومين، أصبحت رهن الاحتجاز. وأضاف خطاب أن السلطات ستكشف عن هويات أعضاء الخلية وأدوارهم وجميع صلاتهم بعد اكتمال التحقيقات.

وانفجرت قنبلتان يوم الثلاثاء قرب فندق في دمشق كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مما أدى إلى إصابة 18 شخصا، وألقى بظلاله على أول زيارة لرئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد.

(تغطية صحفية إيناس العشري-إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

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