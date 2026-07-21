عون وترامب يبحثان مسألة نزع سلاح جماعة حزب الله

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واشنطن/بيروت 21 يوليو تموز (رويترز) – التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى اليوم الثلاثاء لمناقشة خطط نزع سلاح جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.

وأصبح عون، الذي شغل منصب قائد الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة قبل انتخابه رئيسا العام الماضي، أول رئيس لبناني يزور البيت الأبيض منذ ما يقرب من 20 عاما عندما التقى ترامب وجها لوجه لأول مرة.

وجاءت زيارة عون التي استمرت نحو ساعتين إلى البيت الأبيض في وقت تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الضربات الإسرائيلية. وترفض جماعة حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة.

وقال ترامب خلال لقائه عون في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض “لقد كان (لبنان) مكانا وبلدا عومل بطريقة سيئة للغاية، وسنعمل على أن يُعامل كما ينبغي، وبالاحترام الذي يستحقه”. وأضاف “هناك مشكلة تتعلق بحزب الله”.

* اتفاق منذ شهر بوساطة واشنطن

خلال اجتماع عقده عون في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأحد، قال عون لروبيو إن إسرائيل يجب أن تبدأ الانسحاب من جنوب لبنان تنفيذا لاتفاق 26 يونيو حزيران الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.

ويهدف هذا الاتفاق إلى نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا وتمهيد الطريق لعلاقات سلمية بين البلدين.

لكن لم يتضح بعد كيف يمكن لعون إقناع حزب الله أو إجباره على التخلي عن أسلحته. وتضاءل نفوذ الجماعة، التي كانت في يوم من الأيام القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في لبنان، منذ الهجوم الإسرائيلي عليها عام 2024 وسقوط حليفها السوري الرئيس السابق بشار الأسد.

وقبل ساعات من اجتماع عون مع ترامب، بدأت قوات الجيش اللبناني السيطرة على أراض انسحبت منها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، في أول اختبار للاتفاق.

وقال مسؤول لبناني إن عون يعتقد أن ترامب وحده هو الذي يملك النفوذ اللازم للضغط على إسرائيل لسحب قواتها ومساعدة لبنان على استعادة سيادته.

وأضاف المسؤول أن عون سيقدم لترامب مقترحا مكتوبا حول كيفية تفكيك ترسانة حزب الله الضخمة، إلى جانب مطالبته بالضغط على إسرائيل للانسحاب.

وقال عون لترامب “سيكون هذا إرثك… معا، سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف. حان الوقت لكي يشهد لبنان والمنطقة بأكملها الاستقرار والأمن”.

وقال ترامب إنه سيكون على استعداد للتحدث مع قادة حزب الله إذا رأى عون أن ذلك سيكون مفيدا.

كما أشار إلى أن سوريا قد يكون لها دور تلعبه في نزع سلاح حزب الله. وقال ترامب ردا على سؤال أحد الصحفيين “حسنا، إنها فكرة”.

* السعي إلى نزع سلاح حزب الله

ركّز عون، وهو مسيحي ماروني، عند توليه الرئاسة على العلاقات مع إسرائيل ونزع سلاح جماعة حزب الله التي خاضت حروبا عديدة مع إسرائيل ونفذت عمليات لفترة طويلة بصفتها قوة عسكرية مستقلة عن الدولة اللبنانية.

وازدادت الحاجة لتلك الجهود بعد اندلاع حرب جديدة هذا العام عندما أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس آذار دعما لإيران التي تعرضت لهجوم أمريكي إسرائيلي.

وأعقبت هجوم حزب الله حملة جوية وبرية إسرائيلية شرسة قالت وزارة الصحة اللبنانية إنها قتلت أكثر من 4300 شخص.

وبعد اندلاع الحرب، دعا عون سريعا إلى إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، وهو تحول تاريخي لدولة تعرضت للغزو المتكرر من إسرائيل منذ عام 1978. وأفضى ذلك إلى اتصالات مباشرة بين لبنان وإسرائيل هي الأعلى مستوى منذ عشرات السنين.

وظل عون ثابتا على موقفه، وانتقد حزب الله بسبب إشعال فتيل الحرب قائلا إن لبنان يتعرض للتدمير من أجل إيران.

ومع ذلك، لم يصل عون إلى حد الموافقة على دعوة ترامب له للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

(إعداد أميرة زهران ومحمود رضا مراد ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)