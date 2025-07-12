الفيلكرو: من رفض دور الأزياء إلى نجم بعثات الفضاء

للفيلكرو تطبيقات عملية متعددة Keystone / Gaetan Bally

في خمسينات القرن العشرين، ابتكر المهندس السويسري جورج دي ميسترال قفل الفيلكرو. لكن جوبه هذا الاختراع جوبه بالتشكيك والرفض، في البداية. ولم يحقق المنتج شهرة واسعة إلا بعد استخدامه في بعثات أبولو إلى القمر، وفي الميدان الرياضي لاحقا.

8دقائق

إنه عملي، لكنه غير أنيق. ومع ذلك، نتعامل معه كل يوم تقريبًا. هل يمكنك أن تتخيل الحياة اليومية دون الفيلكرو؟

تشكل هذه الفكرة السويسرية، وفق هيئة تحكيم دولية، واحدة من أهم خمسين اختراعًا في القرن العشرين. وقد غيرت، على غرار العديد من الاختراعات السويسرية الأخرى، وجه العالم.

جوهر الموضوع: * كيف تحوّل اختراع بسيط إلى ابتكار عالمي؟ * لماذا رفضته دور الأأزياء وأقبلت عليه صناعة الفضاء؟ * متى تتحقق العولمة؟ ومتى يتم الانتقال من الوظيفة إلى الرمزية الثقافية؟

المبدأ بسيط: شريط ناعم من جهة، وخطافات صغيرة على الجانب الآخر. إذا ضغطت عليهما معًا، يظلان متصلين، ولا يمكن فصلهما إلا بالقوة.

لا يمكن تصور الجبائر العظمية الحالية بدون الفيلكرو. Copyright (C) Dee Breger / Photo Researchers, Inc.

ومع ذلك، كان لا بد لنظام التثبيت بالخطاف والحلقة، من قطع مشوار طويل. قبل أن يصبح مبدأً راسخًا، لربط الأشياء وإغلاقها.

مُصمم وفقا للطبيعة

في عام 1941، خرج المهندس الكهربائي جورج دو ميسترال، الذي كان يبلغ من العمر 34 عامًا، وينتمي إلى كانتون فو في غرب سويسرا، للصيد برفقة كلبه. وعندما عاد إلى منزله، شعر بالانزعاج بسبب بذور الأرقطيون الملتصقة بكلبه وملابسه.

لكنها أثارت اهتمامه أيضًا: فعندما فحص البذور تحت المجهر، أدرك أنها تحتوي على مئات الأشواك الصغيرة، مما يجعلها تلتصق بالقماش والفراء.

أمضى المهندس السويسري سنوات في ورشته محاولًا تطوير نظام تثبيت ميكانيكي يعتمد على شكل الأشواك ونظيراتها النسيجية. وفي النهاية، أنتج نموذجًا أوليًا، وقدمه للحصول على براءة اختراع في عام 1951 تحت اسم “Velcro”، مزيج من الكلمتين الفرنسيتين velours (مخمل) وcrochet (خطاف). وفي 16 مارس 1954، حصل على براءة الاختراع في سويسرا.

المزيد

المزيد من اخترع هذا الشيء؟ من المؤكد أنّه سويسري، أليس كذلك؟ تم نشر هذا المحتوى على مجموعة مختارة من الاختراعات السويسرية الجميلة والمفيدة في الوقت نفسه، والتي أصبح بعضها أيقونة في عالم التصميم. تطورت سويسرا، دولة الفلاحين سابقاً، لتصبح مجتمعاً مبتكراً بالدرجة الأولى. فوفقًا لـ “مؤشر الابتكار العالمي”، كانت سويسرا بطلة للعالم في مجال الابتكار لعام 2012. كما أن عدد براءات الاختراع المسجلة بالنسبة لعدد السكان هو الأعلى من أي مكان آخر من… طالع المزيدمن اخترع هذا الشيء؟ من المؤكد أنّه سويسري، أليس كذلك؟

لكن واجه دو ميسترال تحديا كبيرا عندما أراد تحويل اختراعه إلى منتج صناعي، فاستقال من وظيفته، وجمع رأس مال استثماري كبير، وبدأ في البحث عن مصنع لتحويل اختراعه إلى منتج يغزو الأسواق.

وبعد سنوات من التجارب، تمكن صانع آلات نسيج سويسري، من القيام بعملية التصنيع، كما ذكرت مجلة السينما السويسرية (Schweizer Filmwochenschaureرابط خارجي) في عام 1959. وأشاد الصحفي في التلفزيون قائلاً: “الأحزمة المزودة بآلية التثبيت الجديدة، موثوقة للغاية”.

السويسري جورج دي ميسترال يقدم اختراعه في نيون في فبراير 1959: الفيلكرو. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Alain Gassmann

تحويل الاستخدامات إلى الفضاء الخارجي

مع ذلك، بدا أن معظم الناس آنذاك لا يثقون بالفيلكرو. إذ تجاهلت صناعة الأزياء هذا الاختراع، ففشل المنتج فشلاً ذريعاً. وكتبت مجلة سميثسونيانرابط خارجي (Smithsonian magazine): “لم يرغب عشاق الموضة في الستينات في استخدامه”.

وذكرت مجلة “منتل فلوس” (Mental Flossرابط خارجي) الأمريكية، أن الأمر “كان مفيدًا جدًا، لكنه في الوقت نفسه كان قبيحًا للغاية”. وأشارت إلى أن الجهة الوحيدة التي وجدته جذابًا هي صناعة الطيران، والفضاء التي كانت في مرحلة النشأة آنذاك.

وأوضحت عدم رغبة رواد الفضاء في العبث بالسحابات والأربطة أثناء محاولاتهم ارتداء بدلاتهم الفضائية، وخلعها. كما كانوا أيضا يحتاجون إلى وسيلة لحفظ أغراضهم الشخصية، والطعام من الطفو، في الفضاء بسبب انعدام الجاذبية.

ولم يمانع رواد الفضاء أيضًا، في سماع صوت “السقاطة” عند فتح الحزام. وهو ما يبدو أنه صدم عالم الموضة تمامًا، وفقًا لتقارير مختلفة، صدرت في ذلك الوقت.

ونتيجة لذلك، استخدم الفيلكرو في دعم في أول هبوط على سطح القمر في 21 يوليو 1969، وكذلك في تصنيع ساعة أوميغا سبيدماستر، بالإضافة إلى الشراع الذي يعمل بالطاقة الشمسية، الذي اخترعته جامعة برن.

نجاح عالمي

حظيت التقارير التلفزيونية، التي عرضت كيفية استخدام رواد الفضاء للفيلكرو، بإقبال واسع من الجمهور على مستوى العالم. وأصبح هذا النظام رمزًا للتكنولوجيا المتقدمة، والموثوقة في الظروف الصعبة، وتم اعتباره من ضمن “التكنولوجيات الفضائية” واسعة الانتشار في تلك الفترة.

في الوقت نفسه، اكتشف عالم الرياضة وقطاع الأنشطة الخارجية أيضًا هذا المثبت البسيط، فوجد من يستخدمه في المعدات الرياضية، وأحذية الأطفال، والجبائر العظمية، وملابس الترفيه، ومعدات التخييم.

وأخيرا، أصبح قفل الفيلكرو مقبولًا بشكل واسع، وذلك بفضل ظهور أزياء الشارع بين مستخدمي أدوات التزلج ومستخدماتها، بالإضافة إلى تأثير ثقافة الهيب هوب في الثمانينات والتسعينات. كماكما استخدمه المصممون جزء من صيحات الموضة، مما جعل الأحذية الرياضية المزودة بشريط الفيلكرو شائعة جدًا.

وفي نهاية المطاف، انضمت صناعة الأزياء أيضًا إلى هذا التوجه. وبدأت تستخدم هذه الأداة بشكل متزايد في تصميماتها – حتى في عالم الأزياء الراقية، التي كانت ترفضها في السابق.

التكنولوجيا المتطوّرة والفن

ومنذ انتهاء صلاحية براءة الاختراع في عام 1978، طوّرت العديد من الشركات المصنّعة أداة التثبيت ذات الخطاف والحلقة. ويتوفّر هذا النظام الآن أيضًا برؤوس على شكل فطر متشابكة بعضها مع بعض، مصنوعة من المعدن، أو بمغناطيسات، أو أدوات تثبيت نانوية تلتصق بالأسطح الملساء.

ولم يعد الناس يعتبرون الفيلكرو، قبيحًا. فقد اكتشف فنانون عالميون، وفنانات عالميات، مثل راشيل فيتزباتريك ويونغ جو كيم، هذه المادة، وأبرزوا وأبرزن، أجمل جوانب الفيلكرو، في أعمالهم. ن.

ومن المؤكد أن جورج دو ميسترال، كان سيشعر بسعادة غامرة، رغم أنه لم يصبح ثريًا بفضل اختراعه، لكن كانت المنية أسبق، إذ توفي في عام 1990، عن عمر يناهز 82 عامًا.

تحرير: بالتس ريغندنغير

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"