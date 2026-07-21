مسؤول: الجيش اللبناني ينتشر في بلدة بالجنوب بعد انسحاب إسرائيل

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بيروت 21 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول أمني لبناني كبير إن قوات الجيش بدأت الانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان اليوم الثلاثاء بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وذلك تنفيذا لخطة توسطت فيها الولايات المتحدة.

وتنص الخطة على أن يصادر الجيش اللبناني أسلحة جماعة حزب الله في أجزاء من جنوب لبنان، وأن تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين إنه بدء تنفيذ الخطة، التي أُطلق عليها اسم نموذج المناطق التجريبية. ولم يصدر عنه أي تعليق بعد اليوم الثلاثاء.

ويعد تسليم أراض اليوم الثلاثاء أول اختبار للخطة التي يأمل لبنان أن تمكنه من استعادة السيطرة على شريط من الأراضي يمتد نحو 10 كيلومترات داخل البلاد ولا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وسويت عشرات القرى بالأرض في تلك المنطقة، ودمرت البنية التحتية العامة التي تضم مستشفيات ومحطات لتوليد الكهرباء ومضخات مياه. ولم يتمكن عشرات الآلاف من اللبنانيين من سكان المنطقة من العودة إليها.

واندلعت أحدث جولة قتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في مطلع مارس آذار، وذلك بعد يومين من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران. وقال حزب الله إن تحركاته جاءت دعما لطهران.

وذكر الجيش اللبناني أن وحداته بدأت تنتشر في زوطر الغربية بمنطقة النبطية اليوم الثلاثاء.

وجدد الجيش دعوته للسكان بعدم دخول البلدة حتى يستقر الوضع الأمني، والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية المنتشرة هناك حفاظا على سلامتهم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين أنه يعيد نشر قواته في إطار خطة المناطق التجريبية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي “تمثل هذه (المناطق) التجريبية اختبارا لسيادة القوات المسلحة اللبنانية في القرى التجريبية الثلاث، بصفتها السلطة الرسمية الوحيدة المخولة بحمل السلاح في المنطقة”.

وعبر مسؤولون إسرائيليون عن تشككهم في قدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله، لكن إسرائيل ترى أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، يعد خطوة حاسمة على طريق بناء سلام مع لبنان على المدى البعيد.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزاف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء .

(تغطية صحفية مايا الجبيلي ومعيان لوبيل – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)