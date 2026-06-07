مقتل شخص وإصابة 5 في هجوم مسلح بإسرائيل

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القدس 7 يونيو حزيران (رويترز) – قالت السلطات الإسرائيلية إن مسلحا يستقل سيارة فتح النار اليوم الأحد في ثلاثة مواقع داخل إسرائيل قرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى مقتل رجل وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وذكرت الشرطة أنها قتلت المسلح المشتبه به في واقعة إطلاق النار عقب مطاردة قصيرة واستعادت السلاح الناري والمركبة المستخدمين في الهجوم، الذي وقع في بلدة كوخاف يائير ومحيطها قرب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وقالت الشرطة إن مشتبها به ثانيا ألقي القبض عليه في وقت لاحق بعدما “أدلى بتصريحات توحي بضلوعه في الهجوم”، دون تقديم تفاصيل عن دوره.

وأضافت أنه حاول الاعتداء على أفراد الشرطة بزجاجة عند إلقاء القبض عليه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “خرج إرهابي دنيء هذا الصباح ووصل إلى كوخاف يائير، وللأسف تمكن قبل تصفيته من قتل مواطن إسرائيلي وإصابة آخرين”.

وقال الرئيس إسحق هرتسوج إنه “أصيب بالصدمة جراء هذا الهجوم الإرهابي المروع”، معبرا عن تضامنه مع أسرة القتيل ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وذكرت الشرطة أن القتيل مدني يبلغ من العمر 35 عاما. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا، اثنان منهم بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار من داخل سيارة في ثلاثة مواقع.

وقالت الشرطة إن المسلح في العشرينيات من عمره ومن سكان الطيبة، وهي مدينة إسرائيلية قريبة أغلب سكانها من عرب إسرائيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها “تبارك” العملية، لكن لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنودا نُشروا في أحد المواقع بوسط إسرائيل وفي مستوطنة إسرائيلية قريبة في الضفة الغربية بعد عمليات إطلاق الرصاص.

ودعا وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش إلى إجراء “تغيير كبير” داخل المجتمع العربي في إسرائيل، قائلا إن “حاضنة خطيرة ومتطرفة للإرهاب تنمو هناك وتسعى إلى تدمير دولة إسرائيل”.

(تغطية صحفية ستيفن شير وألكسندر كورنويل – إعداد محمود رضا مراد ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد )