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مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي في إطلاق نار بالضفة الغربية

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24 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في قطاع الصحة إن أربعة فلسطينيين وإسرائيليا قتلوا في واقعة إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته توجهت للمنطقة، الواقعة جنوب غربي نابلس، بعد ورود بلاغات عن هجوم يتعرض له مدنيون إسرائيليون هناك. وأضاف الجيش أن فلسطينيا استولى على سلاح من فرد أمن محلي وأطلق النار على المدنيين الإسرائيليين.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن فلسطينيين من قرية تل تعرضوا لهجوم نفذه مدنيون إسرائيليون مما أسفر عن مقتل أربعة بالرصاص وإصابة أربعة على يد مدنيين وجنود إسرائيليين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق مؤقت على مدينة نابلس ومنطقة قرية تل، وأن القوات الإسرائيلية نصبت حواجز طرق لملاحقة المهاجمين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن نتنياهو سيعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الرد على الواقعة.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالواقعة وقالت في بيان “تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات المجزرة والجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين، بالشراكة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا في قرية تل”.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة وأحمد الإمام – إعداد مروة سلام وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية