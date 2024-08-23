中国人经营诈骗中心 菲律宾警方突袭逮捕近百人

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（法新社马尼拉22日电） 菲律宾警方昨天在马尼拉突袭一家由中国人经营的诈骗中心，逮捕数十名菲律宾人和外国工作者等近百人，这些人涉嫌诈骗受害者投资「被操纵」的交易平台。

法新社报导，这个诈骗中心以一家获得许可的线上博弈公司名义作为掩护。菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上个月下令禁止这个与诈骗、绑架、人口贩卖和谋杀有关联的产业。

警方在黎明前对马尼拉都会区一栋办公大楼发动突袭，逮捕58名中国人以及若干来自马来西亚、缅甸、印尼和越南共67名外国人，另外有32名菲律宾人也被逮捕。

警方声明指出，这个诈骗中心的持有人和经理都是中国人，在这次突袭行动遭到逮捕。

菲律宾警方表示，这个中心经营「加密货币投资骗局」和「爱情骗局」，假冒有钱人士的员工会「引诱」受害者投资「被操纵」的交易平台。

根据声明，遭逮捕的菲律宾人告诉警方，他们被迫从事诈骗，但未具体说明如果他们拒绝会发生何事。

声明指出，一些工作人员充当模特儿，被迫「穿着诱人」并进行「淫秽行为」以引诱潜在的受害者。

在菲律宾社会大众对一名市长涉嫌参与马尼拉北部一个大型诈骗中心的指控表达强烈抗议下，小马可仕针对线上博弈营运商发布禁令。

菲律宾班班市（Bamban）市长郭华萍被控是中国公民，以欺骗手段取得公民身分得以竞选公职，目前在逃。

菲律宾当局认为，可能还有数百家非法线上博弈实体，以及高达40多家获得许可营运商仍在公职人员眼皮下经营诈骗中心。