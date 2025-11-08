中国商人涉新加坡洗钱案 英国没收恐龙化石豪宅艺品

（法新社伦敦7日电） 英国警方今天说，英国当局将没收一名与重大洗钱丑闻有关的中国商人价值数千万英镑的恐龙化石、豪华公寓以及昂贵艺术品。

英国国家打击犯罪局（NCA）指出，现年37岁、居住英国的苏炳海，与2023至2024年新加坡史上最大规模的洗钱案有关。

苏炳海并未在新加坡的调查中被起诉。该案于2023年8月展开同步搜查，追回超过20亿美元的犯罪资产。

英国国家打击犯罪局5日和苏炳海及其公司Su Empire Limited达成民事和解，将追回价值数百万英镑、被认定为「犯罪所得」的资产。

这项和解是在苏炳海拒绝回应法院于4月要求他说明其英国资产来源的命令后达成。

将被追回的资产包括两具异特龙（Allosaurus）化石（一对母子），以及一具于2024年12月以1240万英镑购得的剑龙（Stegosaurus）化石。

当局还将没收位于伦敦市中心西敏区、去年以1570万英镑购入的9间公寓，以及2022年在拍卖会上以逾40万英镑购得的11件中国艺术品。

英国国家打击犯罪局犯罪资产查扣部门负责人勃吉斯（Rob Burgess）表示：「虽然没收恐龙化石较为罕见，但这证明犯罪所得法（Proceeds of Crime Act）的价值，不论可疑犯罪资产以何种形式存在，我们都能追回。」

「无论是现金、房产或恐龙化石，结果都是一样的。」