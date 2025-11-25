习近平致电川普 重申台湾议题并剑指日本

（法新社北京25日电） 中国国家主席习近平24日晚间与美国总统川普通话，除表示双方有必要在贸易休战基础上持续努力，提及台湾议题时显然是将矛头指向近期造成中日紧张的日相高适早苗。

中国外交部表示，川习这次通话虽还触及乌克兰等其他议题，但台湾问题尤为突出。最近几周中国与日本为台湾而陷入外交争端，双方关系急冻。

据中方发布的通话记录，习近平在与川普通话时传达「台湾回归中国是战后国际秩序重要组成部分」。

习近平告诉川普「中美曾并肩抗击法西斯和军国主义，当前更应该共同维护好二战胜利成果」。

中日最新一轮外交争端，导火线是日本新任首相高市早苗本月7日国会答询时暗示，若台湾遭受攻击，不排除东京军事介入。

川普在通话后于社群媒体发文，称美中关系「极为牢固」，但并未提及台湾。

根据中方发布的内容，川普在通话时告诉习近平「美方理解台湾问题对于中国的重要性」。

白宫声明则证实，川普将于明年4月访问中国，习近平则预定明年稍晚访美。

川习通话后，高市早苗今天上午表示，她应美方之请与川普通话，讨论川习对话内容及美日关系。

她告诉媒体「我们针对强化日美同盟及印太所面临的挑战和议题，进行广泛交流」，但未进一步说明细节。