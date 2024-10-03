二战未爆弹爆炸后滑行道修复完成 日本宫崎机场重启

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（法新社东京3日电） 日本宫崎机场的滑行道昨天因为美制未爆弹爆炸而受损，并导致机场跑道一度关闭，多个航班取消。经抢修后，宫崎机场的航班今天大致恢复正常。

宫崎机场的S6滑行道昨天上午8时左右发生爆炸塌陷意外之后，跑道一度关闭，并导致87个航班取消。根据自卫队等单位调查得知，滑行道塌陷是未爆弹爆炸所致，疑似是美军在二次大战时投下的250公斤未爆弹。

日本政府国土交通省（简称国交省）宫崎机场事务所等单位指出，爆炸地点大致位在航厦以东逾1000公尺处，炸出的坑洞长宽约7公尺与4公尺，深度约1公尺。

陆上自卫队昨天在事发之后前往现场处理，当天下午之前移除残存的部分未爆弹。滑行道崩塌处经过修复后，宫崎机场昨天重启运作。

日本在修建机场时一定会侦测未爆弹之后才会施工。国交省将再度确认当时的未爆弹纪录。

宫崎机场相关人士透露，S6滑行道1989年之后曾被扩建，这次发生意外的位置疑似是当时扩建地点。

宫崎机场事务所机场长加藤浩介昨天在记者会上说明，「研判之前曾经实施过地下调查，出现其他未爆弹的可能性较低，衡量便利性的情况下，回收完飞散物品与修复工程结束后，重启航班起降」。

尽管宫崎机场今天的航班大致恢复正常，不过仍有旅客感到不安，1名47岁的宫崎旅客表示，「会害怕自己乘坐的班机被爆炸波及，希望当局可以充分调查是否可能还残留着其他未爆弹」。