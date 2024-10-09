以军猛烈炮击加萨北部 关闭道路物资卡关

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（法新社加萨走廊9日电） 加萨走廊民防机构今天表示，以色列军队锁定加萨北部猛烈炮击，并且关闭道路，阻止援助物资运送。

尽管历经持续一年打击和激战，分析指出，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）正在重新集结。以军周末宣布包围加萨走廊（Gaza Strip）北部贾巴利亚（Jabalia）地区后，昨天再度发出撤离令。

加萨民防机构在北加萨的主任卡鲁特（Ahmad al-Kahlut）说：「炮击持续加剧，锁定平民和民宅，居民极度惊恐害怕。」

他表示，除了贾巴利亚，以军也锁定加萨北部贝特拉希亚镇（Beit Lahia）和贝哈努镇（Beit Hanun）。

卡鲁特说：「道路关闭，连续4天遭到持续封锁，没有物资进入北加萨省（North Gaza Governorate）。」

他表示，战斗期间「为数众多」民众命丧加萨北部。但因「难以收尸、难以前往所有区域」，统计伤亡数字有其难度。

「截至目前，卡迈尔艾德旺医院（Kamal Adwan Hospital）仍然在运作，正对本团队可以找到的伤患提供治疗。」那是一间位在贝特拉希亚镇的医院。

以色列军队今天指出，持续对「加萨各地」采取军事行动，并表示昨天摧毁一座武器储存设施，已在贾巴利亚地区「消灭」20名巴勒斯坦战士。

哈玛斯去年10月7日对以色列发动突袭而引爆加萨战争，法新社根据以色列官方数据统计，包括遇难的被俘人质在内，以方共有1206人丧生。

根据哈玛斯治下的加萨卫生部提供的数据，已有4万2010名巴勒斯坦人命丧以色列报复军事行动，其中大多是平民。联合国认为数据可靠。