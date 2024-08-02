俄罗斯和西方再度大规模换囚 过往案例一次看

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（法新社巴黎2日电） 俄罗斯和数个西方国家昨天在土耳其协调下进行换囚，最终共有26人获释，包括2名未成年者，这是冷战以来彼此间最大规模换囚行动。以下是法新社整理双方长久的换囚历史。

● 2022年12月：美国女子篮球明星格林纳（Brittney Griner）

现年33岁的格林纳2022年2月在俄罗斯首都莫斯科的机场被捕，她被控偷带含大麻油的电子菸匣入境，同年8月被判9年徒刑。

她被关押到2022年12月，才在一场换囚行动中获释。交换的是遭到美国法院判处有罪的俄罗斯军火商布特（Vicktor Bout）。

格林纳出狱后过几天，乌克兰也与俄罗斯进行战俘交换，换得64名乌克兰军人和美国公民穆瑞克齐（Suedi Murekezi）获释。穆瑞克齐是2022年6月在乌克兰东部俄罗斯控制的地区被捕，罪名是参加挺乌反俄示威。

● 2022年4月：前美国陆战队员利德（Trevor Reed）

利德在俄罗斯被控攻击警察遭判刑9年，他2022年4月在土耳其进行的换囚行动中获释，交换的是2011年依走私毒品罪名遭美国法院判处20年徒刑的俄罗斯飞行员雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）。

现年30多岁的利德，2019年还是美国德州的一名大学生时，与俄罗斯女友一同前往俄国，却在当地被指酒醉后袭警而遭到逮捕。他坐牢2年后，2021年11月在狱中进行绝食抗议。

● 2010年7月：美俄历史性交换间谍行动

2010年7月9日，美国和俄罗斯在奥地利首都维也纳的机场进行冷战铁幕倒下以来彼此间最大规模换谍行动。

当时美国以10名俄罗斯间谍交换4人获释，双方各自专机在机场跑道上相邻停放，交换完成后相隔15分钟起飞。

其中俄谍包括安娜．柴普曼（Anna Chapman），她被捕之前以企业高层之姿塑造出蛇蝎美人形象。

莫斯科释放的4人当中则有3人被控替西方刺探情报，包括前俄罗斯军事情报局（GRU）上校斯克里帕尔（Sergei Skripal）。

斯克里帕尔获释后移居英格兰南部避难，到了2018年他在当地遭人下毒，引起俄罗斯和西方之间的外交危机。数个西方国家指控俄国是他遭暗杀未遂的幕后主谋，但莫斯科否认。

● 冷战时期：「间谍桥」

在冷战于1991年结束之前，俄罗斯和西方会定期进行换囚，主要是交换间谍，地点则在柏林外赫法河（Havel River）上的格林尼克桥（Glienicke Bridge），这座铁桥连接西柏林和苏俄控制的波茨坦（Potsdam）。

其中首场值得纪念的换谍行动发生在1962年2月10日，当时获释的有最着名苏联间谍之一阿贝尔（Rudolf Abel）及美国飞行员鲍尔斯（Gary Powers）。好莱坞大导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）2015年将他们的故事翻拍成卖座电影「间谍桥」（Bridge of Spies）。

而在1985年6月11日，有25名东德政治犯在格林尼克桥上与4名在美国被判有罪的苏联共产集团间谍擦肩而过互换。

不过，最引人注目的一次换囚出现在1986年2月11日，当时西方释放了在美国关押的捷克夫妻档间谍柯曲夫妇（Karl and Hana Koecher）和拘留在西德的3名间谍，换得苏联异议人士夏朗斯基（Natan Sharansky）获释。

夏朗斯基曾在西伯利亚的劳改营坐牢9年，罪名是替美国刺探情报。他被释放后随即移居以色列，并投身政坛。