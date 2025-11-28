几内亚比索政变 总统出逃塞内加尔但遭控策动叛变

（法新社比索27日电） 塞内加尔政府今天指出，几内亚比索总统恩巴罗在本国遭遇军事政变并被拘押后，现已抵达塞内加尔，反对派人士指控他策划这场叛变。

在多变动荡的几内亚比索，军方昨天夺权并中断原订宣布的选举结果后，今天已任命一名将军为新领导人。

反对派候选人狄亚斯（Fernando Dias da Costa）告诉法新社，他相信自己赢得23日的选举，并指控同样宣称胜选的恩巴罗（Umaro Sissoco Embalo）「策动」夺权，以阻止他就任。

塞内加尔外交部声明指出，恩巴罗已搭乘政府包机安全抵达塞内加尔。

在当局原订公布总统与国会选举初步结果前一天，几内亚比索发生政变。陆军参谋总长恩塔姆（Horta N’Tam）被任命为新领导人，任期一年。

恩塔姆近年被视为与恩巴罗关系密切，如今取而代之。

狄亚斯透过电话告诉法新社，「我是几内亚比索的（当选）总统」，并称他可能获得约52%选票。

他表示：「这不是政变…这是恩巴罗先生策划的。」

多位研究人员表示，在政变前流传未经查证的初步结果显示，反对派候选人狄亚斯是选举领先者。

位于几内亚与塞内加尔之间的几内亚比索，1974年自葡萄牙独立以来已历四次政变，并多次出现政变未遂，选举结果也常遭质疑。（编译：徐睿承）