分析师：以色列必回击伊朗 问题在时机和方式

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（法新社耶路撒冷14日电） 伊朗昨天对以色列发起前所未见的无人机和飞弹攻击，且是首度从本土直接攻击。安全事务分析师认为，以色列几乎肯定会在某个阶段报复，问题在于何时、用什么方式。

在中东已因以色列与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）的战争陷入动荡之际，全球领袖呼吁各方冷静，以色列最重要的盟友美国也敦促以色列不要采取军事回应。

但多名安全事务专家告诉法新社，他们几乎不怀疑以色列迟早会反击，但也指出以色列及其盟友面临的巨大风险，更广泛的中东地区也可能被卷入其中。以下汇整这些专家的看法。

● 以色列为何要报复？

以色列与伊朗多年来一直在台面下冲突，包括暗杀、武装袭击和破坏活动，通常是透过盟友和代理人势力。

伊朗昨晚首度直接攻击以色列，发射数百枚飞弹和无人机。

安全顾问欧德宏（Stephane Audrand）说，即使无人机和飞弹几乎全数被以色列及其盟友拦截，这波攻击仍改变以色列与伊朗间的关系。

伊朗表示，这场攻击是为报复伊朗驻叙利亚大马士革使馆区本月1日遭空袭，当时7名伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）成员丧生，包括2名高阶将领，外界普遍归咎于以色列。

欧德宏说：「当以色列国土遭他国攻击时，传统上均采取零容忍政策。」他认为，以色列的现实迫使鹰派总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「不能不做出反应」。

曾任以色列国防军（IDF）情报局长的智库「国家安全研究所」（INSS）常务董事海曼（Tamir Hayman）也说，以色列肯定会在某个阶段反击。

他在社群平台X上预估：「以色列会在伊朗国土上回应。」

● 目标有哪些？

前以色列军情机构「摩萨德」（Mossad）研究主管、现任「国家安全研究所」伊朗计画负责人夏因（Sima Shine）说：「以色列若要报复，会在同一架构下：攻击军事地点，而非民用区域，且可能不是经济目标。」

欧德宏说，要避免情势进一步恶化，「以色列必须控制自己只能袭击符合惯例的地点，例如飞弹据点或无人机工厂」。

耶路撒冷希伯来大学（Hebrew University of Jerusalem）杜鲁门研究中心（Truman Institute）的伊朗事务专家莫哈维（Menahem Merhavy）说，伊朗的攻击似乎有意避免以方重大伤亡。

瑞士日内瓦「阿拉伯和地中海世界研究中心」（Study and Research Center for the Arab and Mediterranean World）主任阿比迪（Hasni Abidi）也认为，伊朗攻击以色列的方式「有所克制」。

阿比迪说，伊朗的特定目标是避免以色列做出强硬回应，危及伊朗的核计画。多年来，伊朗核计画一直是两国紧张关系的核心，以色列指控伊朗谋求核武器，伊朗则予以否认。

欧德宏指出，尼坦雅胡与极右翼联盟伙伴合组的政府正处于不稳定状态，在他争取延续政治权力之际，「核议题有恶化的风险」。

● 有哪些风险？

特拉维夫大学（Tel Aviv University）的伊朗研究联盟中心（Alliance Center for Iranian Studies）主任李特瓦克（Meir Litvak）说：「如果以色列以强力方式回应，情势可能恶化及扩大。」

李特瓦克和其他观察家都认为，战争扩大与否很大程度上取决于以色列的反应，在加萨战争尚未结束之际，触发与伊朗的战争不符以色列的利益，还可能引来美国总统拜登政府不悦。

莫哈维认为，一些盟国在这波攻击中协防以色列，拦截许多来袭目标，以色列的因应行动也必须考虑这些盟国的立场，「可以说，问题在于以色列是否会打破游戏规则，公然攻击伊朗国土」。

约旦等以色列盟友在阻止伊朗攻击方面发挥的作用，和这波攻击本身一样前所未见。夏因说，这显示以色列并不孤单，但也意味着以色列不能专断行动，「我认为以色列不能在未与美方商量的情况下报复…不只是商量，而是获得华府批准」。

海曼预期以色列会在伊朗领土上扳回一城，但他建议以色列领袖等一段时间，「让对方在不确定中煎熬」。

他在X平台上写道：「时间站在我们这边。只要防守成功，我们就可以明智思考、策划和行动。」