分析师:以色列必回击伊朗 问题在时机和方式

7 分钟

(法新社耶路撒冷14日电) 伊朗昨天对以色列发起前所未见的无人机和飞弹攻击,且是首度从本土直接攻击。安全事务分析师认为,以色列几乎肯定会在某个阶段报复,问题在于何时、用什么方式。

在中东已因以色列与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」(Hamas)的战争陷入动荡之际,全球领袖呼吁各方冷静,以色列最重要的盟友美国也敦促以色列不要采取军事回应。

但多名安全事务专家告诉法新社,他们几乎不怀疑以色列迟早会反击,但也指出以色列及其盟友面临的巨大风险,更广泛的中东地区也可能被卷入其中。以下汇整这些专家的看法。

● 以色列为何要报复?

以色列与伊朗多年来一直在台面下冲突,包括暗杀、武装袭击和破坏活动,通常是透过盟友和代理人势力。

伊朗昨晚首度直接攻击以色列,发射数百枚飞弹和无人机。

安全顾问欧德宏(Stephane Audrand)说,即使无人机和飞弹几乎全数被以色列及其盟友拦截,这波攻击仍改变以色列与伊朗间的关系。

伊朗表示,这场攻击是为报复伊朗驻叙利亚大马士革使馆区本月1日遭空袭,当时7名伊朗革命卫队(Revolutionary Guards)成员丧生,包括2名高阶将领,外界普遍归咎于以色列。

欧德宏说:「当以色列国土遭他国攻击时,传统上均采取零容忍政策。」他认为,以色列的现实迫使鹰派总理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)「不能不做出反应」。

曾任以色列国防军(IDF)情报局长的智库「国家安全研究所」(INSS)常务董事海曼(Tamir Hayman)也说,以色列肯定会在某个阶段反击。

他在社群平台X上预估:「以色列会在伊朗国土上回应。」

● 目标有哪些?

前以色列军情机构「摩萨德」(Mossad)研究主管、现任「国家安全研究所」伊朗计画负责人夏因(Sima Shine)说:「以色列若要报复,会在同一架构下:攻击军事地点,而非民用区域,且可能不是经济目标。」

欧德宏说,要避免情势进一步恶化,「以色列必须控制自己只能袭击符合惯例的地点,例如飞弹据点或无人机工厂」。

耶路撒冷希伯来大学(Hebrew University of Jerusalem)杜鲁门研究中心(Truman Institute)的伊朗事务专家莫哈维(Menahem Merhavy)说,伊朗的攻击似乎有意避免以方重大伤亡。

瑞士日内瓦「阿拉伯和地中海世界研究中心」(Study and Research Center for the Arab and Mediterranean World)主任阿比迪(Hasni Abidi)也认为,伊朗攻击以色列的方式「有所克制」。

阿比迪说,伊朗的特定目标是避免以色列做出强硬回应,危及伊朗的核计画。多年来,伊朗核计画一直是两国紧张关系的核心,以色列指控伊朗谋求核武器,伊朗则予以否认。

欧德宏指出,尼坦雅胡与极右翼联盟伙伴合组的政府正处于不稳定状态,在他争取延续政治权力之际,「核议题有恶化的风险」。

● 有哪些风险?

特拉维夫大学(Tel Aviv University)的伊朗研究联盟中心(Alliance Center for Iranian Studies)主任李特瓦克(Meir Litvak)说:「如果以色列以强力方式回应,情势可能恶化及扩大。」

李特瓦克和其他观察家都认为,战争扩大与否很大程度上取决于以色列的反应,在加萨战争尚未结束之际,触发与伊朗的战争不符以色列的利益,还可能引来美国总统拜登政府不悦。

莫哈维认为,一些盟国在这波攻击中协防以色列,拦截许多来袭目标,以色列的因应行动也必须考虑这些盟国的立场,「可以说,问题在于以色列是否会打破游戏规则,公然攻击伊朗国土」。

约旦等以色列盟友在阻止伊朗攻击方面发挥的作用,和这波攻击本身一样前所未见。夏因说,这显示以色列并不孤单,但也意味着以色列不能专断行动,「我认为以色列不能在未与美方商量的情况下报复…不只是商量,而是获得华府批准」。

海曼预期以色列会在伊朗领土上扳回一城,但他建议以色列领袖等一段时间,「让对方在不确定中煎熬」。

他在X平台上写道:「时间站在我们这边。只要防守成功,我们就可以明智思考、策划和行动。」