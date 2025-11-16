墨西哥爆大规模抗议 怒批安全政策与毒品暴力

（法新社墨西哥市15日电） 数千民众今天走上墨西哥市（Mexico City）街头，抗议毒品暴力以及总统克薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）政府的安全政策。

这次示威由「Z 世代」代表透过社群媒体号召，不过法新社记者在现场看到有各年龄层民众参与。 薛恩鲍姆于2024年10月上任，虽然她执政第一年支持率超过70%，但由于米却肯州（Michoacan）等地发生多起备受瞩目的谋杀案，使她的安全政策面临批评。

抗议者举着写有「我们都是曼索（Carlos Manzo）」的标语，同时可见日本漫画「航海王」具代表性的海盗旗，该漫画已成为全球青年抗议的象徵。

曼索是米却肯州乌鲁阿潘市（Uruapan）市长，于11月1日遭暗杀，生前曾领导打击贩毒帮派的行动。 游行队伍穿过首都中心的主要大道，许多参与者戴上类似曼索所戴的帽子。不过，这位遭暗杀市长的遗孀表示，今天的抗议与她丈夫生前领导的运动无关。

薛恩鲍姆本周稍早质疑示威动机，并在例行晨间记者会上表示，抗议号召是「非自发性的」且「用钱买来的」。 薛恩鲍姆说：「这是一场由国外发起、针对政府的运动。」

抗议民众聚集在薛恩鲍姆的住所和办公地点国家宫（National Palace）前，并推倒部分保护该建筑的金属围栏。

保护该建筑群的警方对敲打围栏的抗议民众使用催泪瓦斯榴弹及灭火器予以驱离。数百名年轻人向警察丢掷物品，警方则举盾应对，也向抗议者丢掷物品反击。